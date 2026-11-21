С 20 по 22 ноября в волгоградском центре «Орленок» проходят открытые региональные военно-спортивные состязания по многоборью, названные «За Сталинград!». Эти соревнования приурочены к 84-летию контрнаступления советских войск под Сталинградом.

По информации комитета молодежной политики, в соревнованиях принимают участие 13 команд, представляющих Волгоградскую, Ростовскую, Саратовскую области, Краснодарский край и Республику Калмыкия. Участники - воспитанники военно-патриотических клубов и юнармейцы в возрасте от 14 до 17 лет. В программе соревнований - 8 военно-прикладных испытаний.



Участники будут выполнять сборку и разборку автомата Калашникова, демонстрировать навыки стрельбы, проходить проверку физической подготовки и показывать знания об истории Сталинградской битвы. Также запланированы такие испытания, как перетягивание каната, эстафета и строевой смотр.



Имена победителей назовут 22 ноября. Команды-победители получат кубки и грамоты. Кроме соревнований, участников ждут экскурсии и возможность наблюдать за военно-исторической реконструкцией.



фото: администрация Волгоградской области