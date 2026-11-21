Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утром 21 ноября внепланово посетил «Юный Ястреб». Как сообщает ИА «Высота 102», визит в центр военно-патриотического воспитания главы региона не анонсировали в администрации, не ожидали его приезда и в самом «Юном Ястребе».



По сведениям, информагентства, вслед за Андреем Бочаровым на площадку прибыли замгубернатора Валерий Бахин и директор «Юного Ястреба» Елена Железнякова.

Предположительно, целью визита Бочарова стала инспекция строительства взлётно-посадочной полосы для малой авиации в «Юном Ястребе», которое находится на завершающей стадии. Напомним, 11 ноября реализацию проекта Бочаров обсуждал на встрече с Юрием Трутневым на совещании по развитию инфраструктуры центров «Юный Ястреб» и «Авангард».



Проект предусматривает создание взлетно-посадочной полосы длиной 1,2 километра и шириной 42 метра с покрытием из армированного бетона, способной принимать самолеты Ан-2, Л-410, ТВС-2МС и вертолеты Ми-8.

Помимо самой полосы, на территории появятся перрон, рулежные дорожки, диспетчерский пункт, ангары и светосигнальное оборудование. Финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2027 год. Появление аэродрома позволит отказаться от длительных железнодорожных перебросок и доставлять участников патриотических смен из отдаленных регионов России бортами малой авиации напрямую на базу.



