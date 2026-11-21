

Накануне в дежурную часть Управления МВД России по городу Волжскому обратилась 60-летняя женщина.

Она рассказала, что в сентябре этого года её несовершеннолетний внук потерял сознание возле дома. Злоумышленник воспользовался этим и украл у мальчика сумку с мобильным телефоном, стоимостью 37 тысяч рублей.

Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Волжского. На допросе задержанный признался в преступлении. Украденный телефон он успел отнести в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.



- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Наказание за это правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.