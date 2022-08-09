Следователями отдела МВД России по Новоаннинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 67-летней ранее судимой местной жительницы. Она подозревается в разбое, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Преступление было совершено 5 августа 2022 года. 89-летняя пенсионерка сообщила, что к ней в домовладение пришла неизвестная женщина и, нанеся ей несколько ударов металлической кружкой по голове, стала требовать деньги. Забрав у потерпевшей кошелек с 3 тысячами рублей и мобильный телефон, подозреваемая скрылась.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница была задержана.

Как установили полицейские, задержанная заранее спланировала свое преступление. Узнав, что пожилая женщина проживает одна и в силу преклонного возраста плохо передвигается, она решила ее ограбить. Налетчица надела медицинские перчатки, чтобы не оставлять следы и, взяла с собой кабачки, представившись знакомой соседки, которая приносит потерпевшей продукты.

Похитив у бабушки деньги, подозреваемая прихватила с собой и мобильный телефон жертвы, чтобы та не могла позвонить в полицию. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи за разбой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.