«Ты что дергаешься, петух?!»: таксист рассказал, почему распылил газ в лицо волгоградцу

В центре Волгограда задержан 48-летний водитель такси, распыливший газ в лицо автомобилисту за нарушение ПДД. Пострадавший автолюбитель обратился с травмой глаз в больницу и полицию. Вскоре таксиста задержали.

С редакцией ИА «Высота 102» связался водитель Renault Logan, представившийся Максимом. Волгоградец рассказал, с чего начался конфликт и почему он в действительности применил газовый аэрозоль.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, днем 5 августа на улице Краснознаменской в Центральном районе Волгограда между водителем Hyundai Creta и водителем Renault Logan возник словесный конфликт. В итоге 48-летний водитель Renault распылил из аэрозольного устройства газ в лицо мужчине, находившемуся за рулем кроссовера, после чего скрылся.

— Около пяти вечера я двигался по Астраханскому мосту в сторону улицы Краснознаменской, вез очередного клиента — студента из Египта. Автомобиль Hyundai Creta ехал параллельно со мной во втором ряду, — рассказывает водитель такси. — Метров за 20 до перекрестка он резко передо мной взял вправо. Мне пришлось экстренно затормозить. Студент на заднем сиденье сильно ударился головой о подголовник переднего кресла.

Далее, со слов волгоградца, он принял решение спокойно довезти пассажира до места назначения.

— Я свернул на перекрестке по направлению к набережной. Нас догнал и снова подрезал водитель на черной иномарке. Мы остановились параллельно друг другу. Я спросил у него, зачем он нарушает правила и так себя ведет, а в ответ услышал: «Ты что дергаешься, петух?!». После этого водитель плюнул в меня. Ни секунды не думая, я взял с передней панели «УДАР» (устройство дозированного аэрозольного распыления, не требующее разрешения на приобретение, — Прим. ред) и применил по отношению к нему.





Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель Hyundai Creta, пересекая двойную сплошную, подрезает Renault Logan. Затем между водителями происходит скоротечный диалог, после которого один из мужчин применяет аэрозоль.

Полицейскими установлено, что после применения аэрозоля водитель Renault Logan скрылся. Вскоре наряд ДПС задержал покинувшего место происшествия автомобилиста.

— Я отвез пассажира на место. Потом заметил полицейскую машину. Меня остановили, отвезли в РОВД Центрального района Волгограда. Там я дал объяснение, меня отпустили, — сообщил Максим.

По его словам, нарушитель передвигался на автомобиле с номером «007». От полицейских таксист узнал, что водитель нигде официально не работает.

— Организована доследственная проверка по факту получения травм волгоградцем, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ — хулиганство.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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