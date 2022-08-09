В Волгограде на ул. Чебышева эвакуировали 22 жильца дома в противогазах





В Волгограде пришлось эвакуировать 22 жильца дома, где сегодня вспыхнул пожар. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре пятиэтажке на ул. Чебышева в Советском районе Волгограда поступило в 11-20. В одной из комнат пятиэтажки полыхал огонь в комнате на площади 30 квадратных метров.

Горение удалось ликвидировать в 11-40. При пожаре никто не пострадал. Жильцы покидали подъезд в сопровождении пожарных и в средствах индивидуальной защиты, в том числе в противогазах.

Причина пожара устанавливается. Однако местные жители винят в произошедшем одну "нехорошую" квартиру, где постоянно распивают спиртные напитки.

Фото и видео: ГУ МЧС по Волгоградской области.