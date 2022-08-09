Происшествия

В Волгограде на ул. Чебышева эвакуировали 22 жильца дома в противогазах

Происшествия 09.08.2022 13:13
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09.08.2022 13:13




В Волгограде пришлось эвакуировать 22 жильца дома, где сегодня вспыхнул пожар. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре пятиэтажке на ул. Чебышева в Советском районе Волгограда поступило в 11-20. В одной из комнат пятиэтажки полыхал огонь в комнате на площади 30 квадратных метров. 

Горение удалось ликвидировать в 11-40. При пожаре никто не пострадал. Жильцы покидали подъезд в сопровождении пожарных и в средствах индивидуальной защиты, в том числе в противогазах. 

Причина пожара устанавливается. Однако местные жители винят в произошедшем одну "нехорошую" квартиру, где постоянно распивают спиртные напитки. 

Фото и видео: ГУ МЧС по Волгоградской области.

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