Обвиняемых по делу о гибели юных баскетболисток из Волгограда отпустили домой





В Ставропольском крае Грачевский районный суд отпустил под подписку о невыезде двоих обвиняемых по уголовному делу о гибели юных спортсменок из Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в суде, мера пресечения изменена в отношении директора спортшколы Татьяны Астафьевой и водителя легковой машины, по вине которого предположительно произошло ДТП, Максима Ларионова.

– Астафьева не может содержаться под домашним арестом более полугода с момента поступления уголовного дела в суд, – объяснили информагентству причину принятого решения в суде. – Ларионов обвиняется в совершении преступления средней степени тяжести, что также накладывает определенные ограничения по процессуальным срокам.

Таким образом, Татьяне Астафьевой и Максиму Ларионову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

– Данная мера — бессрочная. Руслан Нахметов, управлявши микроавтобусов, в котором находилась детская баскетбольная команда, остается под домашним арестом до 7 сентября 2022 года, так как он обвиняется по тяжкой статье УК РФ.

Как стало известно информагентству, на заседании по видеосвязи присутствовали в том числе потерпевшие – родители, чьи дети погибли в ДТП. Принятое судом решение вызвала резкую критику с их стороны.





Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло 30 апреля 2021 года на федеральной трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь рядом с поселком Ямки. По версии следствия, водитель легкового автомобиля Максим Ларионов выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем DAF. От удара фура в свою очередь оказалась на встречке, где произошло столкновение с микроавтобусом, перевозившим юных баскетболисток из Волгограда.

Максим Ларионов обвиняется следствием в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. Нахметов – в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, а также в использовании заведомо поддельного официального документа. Директора спортшколы Татьяну Астафьеву СК обвиняет в халатности, повлекшей смерть воспитанниц.

Ларионову грозит до 7 лет колонии, Астафьевой — также до 11 лет, Нахметову – до 11 лет.

Фото: пресс-служба Грачевского районного суда, ГУ МВД России по Волгоградской области