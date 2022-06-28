Расследования

Суд отклонил жалобу по делу о гибели баскетболисток из Волгограда

Расследования 28.06.2022 12:57
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28.06.2022 12:57


В Грачевском районном суде Ставропольского края продолжается рассмотрение уголовного дела о гибели юных баскетболисток из Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне Ставропольский краевой суд рассмотрел коллективную апелляционную жалобу потерпевших. 

— 6 июня 2022 года суд на основании ст. 255, ч. 2.1 ст. 107 УПК РФ постановил отменить в отношении подсудимого Ларионова меру пресечения в виде заключения под стражу. Он освобожден в зале суда, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщила информагентству пресс-секретарь Грачевского райсуда Анастасия Безбородова. — Также отменена мера пресечения в отношении Астафьевой в виде домашнего ареста, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении подсудимого Нахметова мера пресечения в виде домашнего ареста продлена сроком на три месяца до 7 сентября 2022 года. 


Как уточнил в пресс-службе судебной инстанции, потерпевшие по делу выразили несогласие с решением суда, ссылаясь на его незаконность. Ими была подана  коллективная апелляционная жалоба. 

— Потерпевшая сторона просила суд отправить Ларионова в СИЗО, а в отношении Астафьевой избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, — добавила Анастасия Безбородова. — 27 июня 2022 года судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда признала законным и обоснованным постановление Грачевского райсуда от 06 июня 2022 года. В удовлетворении апелляционной жалобы потерпевших отказано. 


Страшное ДТП произошло 30 апреля 2021 года на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь у поселка Ямки. Следствием установлено, что водитель легкового автомобиля Максим Ларионов выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком DAF. От удара фуру вынесло на полосу встречного движения — грузовой автомобиль врезался в микроавтобус, перевозивших юных баскетболисток из Волгограда на соревнования в Черкесск. 


Максим Ларионов обвиняется следствием в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. Нахметов — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, а также в использовании заведомо поддельного официального документа. Директора спортшколы Татьяну Астафьеву СК обвиняет в халатности, повлекшей смерть воспитанниц. 


Ларионову грозит до семи лет лишения свободы, Астафьевой — до 11 лет колонии, Нахметову — до 11 лет заключения.

Фото: пресс-служба Грачевского районного суда / ГУ МВД России по Ставропольскому краю  

Подготовлено по материалам пресс-службы Грачевского районного суда 

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