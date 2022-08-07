В Волгограде на дачах с высоты сорвался 30-летний мужчина

В Советском районе Волгограда с высоты упал 30-летний рабочий. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 7 августа, мужчина получил травму позвоночника и удар током.
— 30-летний мужчина доставлен в больницу с диагнозом «перелом грудного отдела позвоночника, электротравма», — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах.
Известно, что инцидент произошел на территории садоводческого товарищества «Дружба». Рабочий упал с электрического столба и получил травму по собственной неосторожности при проведении ремонтных работ.
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