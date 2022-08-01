Происшествия

Не успел отойти в сторону: водителя КАМАЗа засыпало зерном в Волгоградской области

Происшествия 01.08.2022 11:15
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01.08.2022 11:15


В Алексеевском районе Волгоградской области водитель КАМАЗа скончался в результате несчастного случая на зернохранилище. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчину  завалило собранным на полях зерном в ООО «Изобильное», расположенном в хуторе Суховский. Расследованием гибели мужчины в настоящее время занимаются сотрудники Новоаннинского МрСО СУ СКР по Волгоградской области. 

Факт смерти 39-летнего мужчины информагентству подтвердили в следственном управлении. 

– В воскресенье, 31 июля, в результате несчастного случая погиб мужчина 1983 года рождения на рабочем месте на территории хозяйственного общества, расположенного в хуторе  Суховский Алексеевского района, – подтвердила факт происшествия официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.  – Установлено, что около 19:00 мужчина привез на бортовом грузовом автомобиле марки «КАМАЗ» с поля убранную пшеницу для разгрузки на складе. Открыв рычаг правого борта, он не успел отойти в сторону, и его засыпало зерном. 

Признаков насильственной смерти, по словам представителя СУ СКР, нет. По результатам проверки следователями будут установлены все обстоятельства получения работником травм. 

– Кроме того, будут установлены лица, ответственные за соблюдение техники безопасности на производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщила также Дарья Буянова. 

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