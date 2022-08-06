«Простите, не уследил»: из машины с волгоградскими номерами в Дагестане выпала девушка











Дагестанские полицейские установили личность водителя иномарки, из окна которой на проезжую часть в танце выпала девушка. Как сообщает ИА «Высота 102», это видео активно обсуждают в местных пабликах. Инцидент произошел в Махачкале, но машина, из которой выпала пассажирка, была с номерами волгоградского региона - 134.

- Хочу сделать обращение к гражданам Дагестана и всей России. Вчера на машине Mitsubishi я решил подвезти девушку. В потоке включил громкую музыку, не уследил и девушка выпала. Сам впредь обязуюсь пристегиваться и следить за пассажирами и их безопасностью, - заявил на видео водитель, которого полицейские доставили в УВД г. Махачкалы для дачи пояснений.













В полиции также сообщают, что действиям мужчины будет дана правовая оценка.

Фото и видео: МВД Дагестана / t.me



