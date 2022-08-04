Состояние 60-летнего мужчины, который накануне пострадал в ДТП во Фроловском районе, остается тяжелым. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, он находится в реанимации Михайловской ЦРБ, за его жизнь борются врачи.

Напомним, страшное ДТП произошло на трассе «Волгоград-Москва». ВАЗ-2111, груженный мешками с зерном, выезжал на федеральную дорогу и врезался в «Рено Логан», в котором ехали двое мужчин. Удар был такой силы, что находившаяся в салоне ВАЗа женщина вылетела на асфальт. Она умерла в машине скорой помощи.

60-летнего водителя ВАЗа зажало дверью в салоне покореженной машины. Позднее его госпитализировали в Михайловскую ЦРБ. Пострадал также мужчина, который находился в иномарке.