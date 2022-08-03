«Были в крови и в шоке»: на трассе в Волгоградской области иномарка после ДТП перевернулась на крышу

Три человека пострадали сегодня, 3 августа, в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло около двух часов назад во Фроловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительным данным, ВАЗ-2111 выезжал со стороны поля на московскую трассу и поворачивал налево в сторону Волгограда, когда в него врезалась иномарка.





– В результате столкновения иномарка «Рено Логан» перевернулась и приземлилась на крышу, – сообщили полицейские. – Медицинская помощь потребовалась троим волгоградцам.





В ДТП пострадали 33-летний пассажир «Рено Логан», а также водитель ВАЗ-2111 и его пассажирка.

По свидетельству очевидцев, в иномарке ехали двое братьев.

– Когда мы проезжали мимо, мужчины сидели на обочине в крови и в шоковом состоянии, но слава Богу, что живые, – рассказали свидетели происшествия. – А женщина лежала на асфальте, тоже жива.





Очевидцы уточняют, что в отечественной легковушке находились мешки с зерном, которые раскидало после аварии.

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"