Два самовыдвиженца выбыли из борьбы за мандаты в Волгоградской облдуме

Политика 02.08.2022 14:05
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02.08.2022 14:05
Самовыдвиженцы не смогли продолжить борьбу за мандаты на выборах депутатов Волгоградской облдумы.
– В связи непредставлением в установленный срок ни одного из предусмотренных для регистрации документов два кандидата, выдвинутые в порядке самовыдвижения по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13, в соответствии с законом утратили статус кандидатов, - сообщили в избирательной комиссии Волгоградской области.
По этому округу самовыдвиженцами были две женщины - Елена Иванова и Дарья Москаленко. Согласно официальной информации, 45-летняя Иванова работает администратором в ЗАО «Гамма-Сервис», а 35-летняя Москаленко является индивидуальным предпринимателем.
Борьбу за три депутатских мандата, которые разыграют в сентябре текущего года, продолжат 15 кандидатов - все они выдвинуты политическими партиями.
Голосование, напомним, пройдет в течение трех дней подряд - 9,10 и 11 сентября.
Предстоит выбрать депутатов по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3, Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 и Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13. Народные избранники по этим округам ранее сложили мандаты в связи с переходом на другую работу.
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