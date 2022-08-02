Так рождаются свалки: под Волгоградом работа мусорщика-нелегала попала на видео











Работу нелегального перевозчика отходов, который вывозит мусор вместо специализированного полигона на ближайший пустырь, сняли на видео жители Волжского в Волгоградской области.

– Этот КАМАЗ мы видим в Волжском регулярно. Едет с мусором, а потом сворачивает в ближайшие камыши или на пустырь. Проходит 10-15 минут и он уже возвращается пустой. За день много раз его можно увидеть. Шерлоком Холмсом не надо быть, чтобы понять, что этот грузовик делает – вываливает отходы. Однако решили проследить и убедиться, что мы были правы, – рассказали читатели, которые прислали видеозапись в редакцию ИА «Высота 102».

Водитель загрузил свой грузовик отходами на улице Оломоуцкая в Волжском и поехал в сторону трубного завода. Там он завернул на пустырь в промышленной зоне и спокойно выгрузил мусор на землю. При этом, как уверяют авторы видео, водитель совершенно не реагировал на другие машины – без малейшего стеснения доехал куда нужно и сделал то, что хотел.













Тем временем пустырь, который облюбовал мусорщик-нелегал, постепенно превращается в большую несанкционированную свалку. Сколько тонн отходов сюда в последнее время привез этот КАМАЗ, трудно представить.

– У легального перевозчика с учетом расценок на специализированных полигонах услуги по вывозу мусора на таком грузовике будут в среднем стоить 9-12 тысяч рублей, в зависимости от вида и объема отходов. Нелегал согласится на сумму в два раза меньше, но отходы вывалит в ближайший овраг, – так на условиях анонимности прокомментировал ситуацию представитель частной компании.

По его словам, многие заказчики прекрасно понимают, куда повезут их отходы, но закрывают на это глаза, так как их устраивает цена. Спрос рождает предложение, поэтому у нелегалов работа есть всегда. В основном это физические лица. Штрафы им грозят незначительные. Поэтому они продолжают плодить нелегальные свалки, чувствуя полную безнаказанность.

ИА «Высота 102» просит расценивать данную публикацию официальным обращением в администрацию Волжского, на чьей территории работает нелегальный мусорный перевозчик, с просьбой провести проверку.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»



