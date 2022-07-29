Расследования

Волжанка отобрала копилку у 80-летней старушки, ударив ее молотком

Расследования 29.07.2022 15:25
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29.07.2022 15:25


Следователями Среднеахтубинского района Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней ранее судимой жительницы города Волжского, которая напала на 80-летнюю пенсионерку и украла из ее дома кошелек с деньгами и копилку. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, позднее полицейскими была установлена причастность рецидивистки к еще одному грабежу на территории города-спутника.

– 7 июля 2022 года в полицию обратилась пенсионерка и сообщила, что к ней в дом проникла неизвестная, нанесла два удара молотком, а после потребовала деньги, – рассказали в пресс-службе регионального главка. – Забрав у потерпевшей кошелек с 15 тысячами рублей и копилку, подозреваемая скрылась. В ходе розыска волжанка была задержана.

Установлено, что в Среднеахтубинский район она приехала в гости к маме, где занималась сбором металла для продажи. Воспользовавшись, что пенсионерка находилась дома одна и двери были не заперты, подозреваемая проникла в дом.

После полицейские установили причастность женщины к еще одному ограблению в Волжском – в подъезде жилого дома она похитила у пенсионерки сумку с 50 тысячами рублей.

В содеянном она созналась, деньги потратила по своему усмотрению. 

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