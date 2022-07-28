Коронованный в Москве криминальный авторитет идет под суд в Волгограде

В Волгоградский областной суд передано уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется по ст. 210.1 УК РФ – занятие высшего положения в преступной иерархии, а также по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору в отношении двух лиц.

– По версии следствия, обвиняемый после отбывания наказания в Ростове за совершение тяжких преступлений в 2019 году уже в Москве был наделен представителями преступного мира полномочиями по контролю за деятельностью криминальных структур на территории Волгоградской области, – сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области информагентству. – 17 марта 2020 года в ходе конфликта фигурантом уголовного дела совместно с шестью лицами, находившимися под его влиянием, причинены тяжкие телесные повреждения двоим потерпевшим. Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признает.

Как стало известно ИА «Высота 102», речь идет о Петре Ротмирове. В Ростове, согласно открытым данным, он отбывал наказание за кражу и грабеж.

Уголовное дело в отношении Ротмирова расследовалось следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

– Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело будет рассматривать Волгоградский областной суд, – сообщает Черединина. – Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.

Волгоградцу грозит до 15 лет. Уголовное дело в отношении шести сообщников обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на завершающей стадии расследования.