Британия внесла губернатора Бочарова в санкционный список

Власти Великобритании сегодня, 26 июля, заявили о расширении российского санкционного списка. Как сообщает ИА «Высота 102», в документ добавлено 42 новые позиции, санкции введены в отношении глав 38 российских регионов, в том числе попал под санкции и губернатор Андрей Бочаров.

Согласно обновленным британскими властями данным, Андрею Бочарову с 26 июля запрещен въезд в Великобританию, кроме того, подлежат заморозке активы волгоградского губернатора, если таковые имеются.

– Андрей Иванович Бочаров является вовлеченным лицом, поскольку является региональным губернатором, – цитирует ИА «Высота 102» опубликованный в открытом доступе документ. – В частности, Бочаров является губернатором Волгоградской области.





Добавим, что Герой России Андрей Бочаров неоднократно высказывался в поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении спецоперации по защите жителей Донбасса. Впервые глава Волгоградской области обозначил свою позицию 4 марта.

– Я однозначно полностью поддерживаю позицию нашего Президента, Владимира Владимирович Путина, его решение по проведению военной специальной операции по спасению жителей Донбасса. Это единственно правильное решение, которое, я уверен, полностью будет реализовано, и те цели, которые стоят, они полностью будут достигнуты. В этом нет у меня сомнения, — сказал глава волгоградского региона.





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