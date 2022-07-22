Политика

Волгоградский депутат Струк вместе с «Юнармией» попал в санкционный список ЕС

Политика 22.07.2022 11:38
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22.07.2022 11:38



Евросоюз опубликовал уже седьмой по счету пакет санкций, куда вошел и депутат Волгоградской областной думы Михаил Стук. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ, Струк попал под санкции, так как поддерживает спецоперацию на Украине. В нем также указано, что волгоградский депутат открыто выражает свою позицию в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» и в местной газете.

- Учитывая его политическое влияние и его влияние в качестве генерального директора ЗАО Птицефабрика «Волжская», г-н Струк несет ответственность за разжигание ненависти к Украине, - написано в документе Евросоюза.
Получить комментарий у Михаила Струка не удалось. На телефон ответил его помощник, который пояснил, что депутат находится в отпуске и, возможно, сможет с нами связаться, но позже.
Примечательно, что в новый санкционный список также попали мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава «Ростеха»  Сергей Чемезов, мотоклуб «Ночные волки» и их лидер Александр Залдастанов,  Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» и другие.
Напомним, что руководителем аппарата главного штаба движения «Юнармии» является Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту из Волгоградской области Елена Слюсаренко. Бывшая спортсменка является капитаном запаса, ее еще называют лидером «Юнармии». Попала ли и она под санкции - неизвестно.
Фото: ИА «Высота 102», скриншот из санкционного списка ЕС

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