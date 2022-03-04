Экономика

Губернатор Бочаров поддержал решение президента по спасению жителей Донбасса

Экономика 04.03.2022 14:46
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04.03.2022 14:46


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня высказал свою позицию в связи со с военной спецоперацией на  Украине. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», он заявил на заседании совета по малому и среднему предпринимательству. 

 Общаясь с беженцами из Донбасса, которые сегодня размещены на территории Волгоградской области, а подавляющее большинство из них — это женщины и дети, по-настоящему поражаешься их мужеству, стойкости, героизму, уверенности и вере в будущее, что обязательно все наладится. Я однозначно полностью поддерживаю позицию нашего Президента, Владимира Владимирович Путина, его решение по проведению военной специальной операции по спасению жителей Донбасса. Это единственно правильное решение, которое, я уверен, полностью будет реализовано, и те цели, которые стоят, они полностью будут достигнуты. В этом нет у меня сомнения, — сказал глава региона.

На встрече также обсуждались вопросы развития предпринимательства в новых реалиях. 

 В последние восемь лет ситуация объективно осложнилась в результате недобросовестной конкуренции и введения ряда незаконных ограничительных мер со стороны западных стран и партнеров, — отметил Андрей Бочаров. — Здесь и существенные ограничения по доступности более дешевых мировых финансовых ресурсов, и отказ ваших деловых партнеров от выполнения контрактных обязательств по поставкам оборудования, комплектующих, расходных материалов, а также ограничения или запрет на реализацию продукции, произведенной вами, и на оказание услуг, в том числе за рубежом.

Однако, несмотря на эти проблемы, в регионе растет  число занятых в сфере предпринимательства, увеличивается объем  уплаченных налогов по специальным налоговым режимам, было подчеркнуто на совещании. 

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