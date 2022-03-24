Политика

Прощай, Америка: шесть депутатов от Волгоградской области попали под санкции США

Политика 24.03.2022 19:45
24.03.2022 19:45


Минфин США сегодня озвучил список депутатов Госдумы РФ, которые попали под санкции. Как сообщает ИА «Высота 102», шестеро из 328 депутатов в этом перечне избирались от Волгоградской области. 

Так, санкции введены в отношении Николая Арефьева, Олега Савченко, Андрея Гимбатова, Виталия Лихачева, Владимира Плотникова и Николая Николаева. 

Не оказалось в этом списке Евгения Москвичева и Алексея Волоцкова. 

Отметим, что депутата Волоцкова иностранные санкции обходят стороной. Ранее его не оказалось в санкционных списках Евросоюза и Великобритании, а теперь и США. 

В списке американского Минфина также указаны предприятия оборонно-промышленного комплекса России. В этом перечне  волгоградских заводов нет. Отметим, что ранее оборонное предприятие «Титан-Баррикады» в «черный список» внесло управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов Америки. Сегодня санкции в отношении этого завода ввела и Великобритания.


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