Прощай, Америка: шесть депутатов от Волгоградской области попали под санкции США

Минфин США сегодня озвучил список депутатов Госдумы РФ, которые попали под санкции. Как сообщает ИА «Высота 102», шестеро из 328 депутатов в этом перечне избирались от Волгоградской области.

Так, санкции введены в отношении Николая Арефьева, Олега Савченко, Андрея Гимбатова, Виталия Лихачева, Владимира Плотникова и Николая Николаева.

Не оказалось в этом списке Евгения Москвичева и Алексея Волоцкова.

Отметим, что депутата Волоцкова иностранные санкции обходят стороной. Ранее его не оказалось в санкционных списках Евросоюза и Великобритании, а теперь и США.

В списке американского Минфина также указаны предприятия оборонно-промышленного комплекса России. В этом перечне волгоградских заводов нет. Отметим, что ранее оборонное предприятие «Титан-Баррикады» в «черный список» внесло управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов Америки. Сегодня санкции в отношении этого завода ввела и Великобритания.