



Евросоюз 24 февраля назвал имена более чем 300 депутатов Госдумы РФ, попавших под санкции. В их числе оказались и представители Волгоградской области. Ситуацию ИА «Высота 102» прокомментировали парламентарии Алексей Волоцков и Виталий Лихачев.

В списке, опубликованном в открытом доступе, оказались имена известных волгоградцам Олега Савченко, Владимира Плотникова, Николая Арефьева, Николая Николаева, Андрея Гимбатова и Виталия Лихачева. Последний, к слову, по стечению семейных обстоятельств не принимал участия во внеочередном заседании федерального парламента, на котором был ратифицирован договор о сотрудничестве с республиками Донбасса. И, тем не менее, имя Лихачева фигурирует в официальном журнале Евросоюза.

Всегда отличавшийся прямолинейностью в комментариях Виталий Лихачев на вопрос об отношении к санкциям Запада против российских парламентариев ответил в свойственном ему стиле:

– Я могу ответить, но вы ведь так не напишете… А есть хорошая русская поговорка: «Напугали ежа голым задом», – отреагировал Виталий Викторович. – Ну, не поедут какие-то, условно говоря, пять олигархов в Баден-Баден. Вы вот были в Баден-Бадене? И я не был. И с удовольствием поеду в Кисловодск или Ессентуки. И вообще я уже давно считаю, что настоящие мировые лидеры сейчас вовсе не американцы, а Южная Корея и Китай. Все новые технологии, транспорт, медицина – все идет оттуда. Вот за ними будущее, с ними надо поддерживать отношения. Путин же, как и все нормальные руководители, защищает интересы своего государства.

По мнению Виталия Лихачева, сейчас нашей основной задачей является поддержка мирных граждан, беженцев, которые нуждаются в помощи россиян и, в частности, жителей Волгоградской области.

Имя депутата ГД Алексея Волоцкова, как и Лихачева не принимавшего участие в голосовании, в списке не значится.

– Я, к сожалению, не смог принять участие в заседании Госдумы, поскольку находился в официальном отпуске, заранее согласованном с руководством ГД, но полностью разделяю и поддерживаю решение президента и коллег, – сообщил Алексей Волоцков.

Волоцков также сделал акцент на необходимости помощи беженцам.

– Вот как раз сегодня передаем беженцам часть гуманитарной помощи, собранной мною и моей командой, жителями моего округа, которые принесли помощь в пункт сбора помощи расположенного в моей депутатской приемной, – поделился депутат.

Добавим, что имен депутатов Госдумы РФ от Волгоградской области Сангаджи Тарбаева и Евгения Москвичева, как и имени Алексея Волоцкова, в новом списке Евросоюза корреспонденты ИА "Высота 102" не обнаружили.

Фото: пресс-служба Госдумы РФ