"Отправился в путешествие": под Волгоградом нашли пропавшего 15-летнего подростка









Под Волгоградом сегодня, 23 июля нашли 15-летнего подростка, о пропаже которого стало известно накануне. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области.







- В поисках мальчика принимали участие личный состав отдела полиции, кинологи с собаками, было проведено обследование прилегающих к месту пропажи территорий, подвалы, чердаки, опрошено ближайшее окружение подростка и возможные свидетели, - пояснили в главке. - Сегодня он был обнаружен на автобусной остановке вблизи СНТ "Здоровье" в Новом Рогачике Городищенского района.







Подросток будет поставлен на профилактический учет в ПДН. Свой уход из дома он объяснил желанием отправиться в самостоятельное путешествие.







Как рассказали ИА «Высота 102» в отряде Юг-Спас, в поисках мальчика помогли свидетельства неравнодушных людей. А однажды подростка даже удалось запечатлеть на видео – мальчика узнали благодаря обнародованным волонтерами приметам.





В отряде Юг-Спас также благодарят всех, кто принял участие в поиске, а также сотрудников полиции и следователей. Благодаря полученной информации от добровольцев и обычных жителей подростка удалось найти достаточно быстро.





