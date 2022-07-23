"Отправился в путешествие": под Волгоградом нашли пропавшего 15-летнего подростка

Расследования 23.07.2022 15:15
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23.07.2022 15:15
Под Волгоградом сегодня, 23 июля нашли 15-летнего подростка, о пропаже которого стало известно накануне. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области.
- В поисках мальчика принимали участие личный состав отдела полиции, кинологи с собаками, было проведено обследование прилегающих к месту пропажи территорий, подвалы, чердаки, опрошено ближайшее окружение подростка и возможные свидетели, - пояснили в главке. - Сегодня он был обнаружен на автобусной остановке вблизи СНТ "Здоровье" в Новом Рогачике Городищенского района.
Подросток будет поставлен на профилактический учет в ПДН. Свой уход из дома он объяснил желанием отправиться в самостоятельное путешествие.
Как рассказали ИА «Высота 102» в отряде Юг-Спас, в поисках мальчика помогли свидетельства неравнодушных людей. А однажды подростка даже удалось запечатлеть на видео – мальчика узнали благодаря обнародованным волонтерами приметам.
В отряде Юг-Спас также благодарят всех, кто принял участие в поиске, а также сотрудников полиции и следователей. Благодаря полученной информации от добровольцев и обычных жителей подростка удалось найти достаточно быстро.
Напомним, с заявлением о пропаже подростка, проживающего в Краснооктябрьском районе Волгограда, 21 июля обратилась его мама. Сразу же были организованы поиски мальчика.
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