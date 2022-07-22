В Волгограде пропал 15-летний подросток





В Волгограде разыскивают 15-летнего Богдана Решетова. Как рассказали ИА «Высота 102» волонтеры поисково-спасательного отряда Юг-Спас, несовершеннолетний волгоградец пропал 21 июля в Краснооктябрьском районе.

– Молодой человек ушел из дома вчера днем и не вернулся, – пояснила руководитель спасательного отряда Светлана. – К этому времени мы уже получили несколько ориентировок с нескольких районов Волгограда и даже Волжского. Сейчас наши специалисты проверяют информацию по данным сведениям. К поиску подключились сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, подросток вернулся домой после летней отработки в лицее №2, оставил телефон дома и ушел в неизвестном направлении. Родителей в момент исчезновения мальчика не было дома.

Приметы Богдана Решетова: рост 180 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, глаза карие.

Молодой человек в день исчезновения был одет в черную мастерку, черные спортивные брюки, черные кроссовки.

Всем, кто может сообщить информацию, обращаться по номерам 89667890888, 89093785265 или 112.



