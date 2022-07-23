В Волгоградской области участковый задержал зарезавшего приятеля мужчину

Расследования 23.07.2022 10:50
0
23.07.2022 10:50
В Ленинском районе участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером в селе Заплавное гражданами на улице в бессознательном состоянии был обнаружен мужчина с ножевым ранением в грудь.
В больнице 46-летний мужчина скончался. Прибывший участковой уполномоченный полиции в ходе проведения подворового обхода установил место совершения преступления и предполагаемого подозреваемого.
Выяснилось, что преступление было совершено во время распития спиртных напитков в частном домовладении. В ходы возникшей ссоры 54-летний хозяин домовладения нанес гостю удар ножом.
Следственными органами возбуждено уголовное дело.
В Волгограде 17-летнему подростку грозит срок за аферу с банкоматом22.07.2022 17:06
Расследования 22.07.2022 17:06
Прокуратура после ЧП с колесом обозрения нагрянула с проверкой в ЦПКиО Волгограда21.07.2022 15:48
Расследования 21.07.2022 15:48
По решению и постановлению: нанятый чиновниками подрядчик разбазарил гаражи и транспорт жителей Волгограда21.07.2022 12:35
Расследования 21.07.2022 12:35
Волгоградец получил 2 года строгого режима за угрозы убить и зарезать полицейского20.07.2022 15:51
Расследования 20.07.2022 15:51
«Уехала с детьми домой»: пропавшую с двумя девочками няню нашли в Волгоградской области20.07.2022 10:32
Расследования 20.07.2022 10:32
В Волжском 5-летняя и 9-летняя девочки пропали вместе с няней20.07.2022 08:28
Расследования 20.07.2022 08:28
Волгоградец застрял в Москве после погрома на Курском вокзале20.07.2022 06:16
Расследования 20.07.2022 06:16
В Волжском глава стройфирмы спрятал от налоговой 13,7 млн рублей19.07.2022 17:44
Расследования 19.07.2022 17:44
В Волгограде отца-садиста осудят за систематические избиения усыновленного мальчика19.07.2022 16:20
Расследования 19.07.2022 16:20
Волгоградцу вынесли приговор по делу о расстреле мужчины в Жилгородке19.07.2022 12:26
Расследования 19.07.2022 12:26
В Волгограде суд оставил в покое общественника Сергея Островского18.07.2022 19:38
Расследования 18.07.2022 19:38
В Волгограде бывшему заму главврача поликлиники № 2 грозит 6 лет колонии18.07.2022 15:24
Расследования 18.07.2022 15:24
В Волгограде пропал приехавший из Астраханской области мужчина18.07.2022 14:21
Расследования 18.07.2022 14:21
Волгоградец получил смертельный удар от приятеля из-за долга в 2 тыс. рублей18.07.2022 12:35
Расследования 18.07.2022 12:35
Под Волгоградом чиновники ответят за травму головы 10-летнего мальчика18.07.2022 10:38
Расследования 18.07.2022 10:38