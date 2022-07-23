В Волгоградской области участковый задержал зарезавшего приятеля мужчину









В Ленинском районе участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером в селе Заплавное гражданами на улице в бессознательном состоянии был обнаружен мужчина с ножевым ранением в грудь.





В больнице 46-летний мужчина скончался. Прибывший участковой уполномоченный полиции в ходе проведения подворового обхода установил место совершения преступления и предполагаемого подозреваемого.





Выяснилось, что преступление было совершено во время распития спиртных напитков в частном домовладении. В ходы возникшей ссоры 54-летний хозяин домовладения нанес гостю удар ножом.





Следственными органами возбуждено уголовное дело.