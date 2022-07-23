Расследования

В Волгоградской области участковый задержал зарезавшего приятеля мужчину

Расследования 23.07.2022 10:50
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23.07.2022 10:50



В Ленинском районе участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в совершении  тяжкого преступления. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области,  вечером  в селе Заплавное гражданами на улице в бессознательном состоянии был обнаружен мужчина с ножевым ранением в грудь.

В больнице 46-летний мужчина скончался. Прибывший участковой уполномоченный полиции  в ходе проведения подворового обхода установил место совершения преступления и предполагаемого подозреваемого.

Выяснилось, что преступление было совершено во время распития спиртных напитков в частном домовладении. В ходы возникшей ссоры 54-летний хозяин домовладения нанес гостю удар ножом.

Следственными органами  возбуждено уголовное дело.


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