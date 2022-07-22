Политика

Главный казначей России прибыл в Волгоград и встретился с губернатором

Политика 22.07.2022 12:27
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22.07.2022 12:27


Губернатор Волгоградской области сегодня, 22 июля, провел рабочую встречу с руководителем Федерального казначейства, членом правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов, членом коллегии Минфина России Романом Артюхиным. Программой визита Артюхина сегодня также  запланировано его участие в открытии нового здания отделения Межрегионального филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России».

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу обладмина, приоритетными в ходе встречи Бочаров и главы Федерального казначейства стали вопросы обеспечения исполнения областного и местных бюджетов. 

– Андрей Бочаров поблагодарил казначеев за вклад в большую межведомственную работу по решению экономических и социальных задач, направленных на повышение благосостояния и качества жизни людей, – сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. – Наведение порядка в финансовой системе региона, комплексная работа по обеспечению эффективности использования бюджетных средств являются приоритетными. Это позволило выстроить эффективное взаимодействие со всеми участниками процесса, в том числе решить острые вопросы по межбюджетным отношениям. 

По информации Федерального казначейства, Волгоградская область заняла первое место в ЮФО и седьмое среди всех субъектов Российской Федерации по итогам исполнения расходов на реализацию нацпроектов в 2021 году. На строительство по нацпроектам школ, детских садов, больниц, дорог, инженерной инфраструктуры и других социально значимых объектов в регионе направили 26,5 млрд рублей.

Открывающееся сегодня новое здание отделения Межрегионального филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» будет вести бюджетный учёт территориальных органов налоговой и таможенной служб сразу нескольких регионов Южного федерального округа.

Фото: предоставлено администрацией Волгоградской области 

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