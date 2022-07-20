В ЦПКиО Волгограда эвакуируют людей из кабинок колеса обозрения











Сегодня, 20 июля, аттракцион «Колесо обозрения» в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде неожиданно остановился и погрузился во тьму. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в стеклянных кабинках на самом верху находятся люди. Неизвестно, работают ли в кабинках кондиционеры, но, по словам пользователей соцсетей, аттракцион не работает уже 1,5 часа.













- По предварительным данным, остановка аттракциона произошла из-за проблем с электропроводкой, - сообщает корреспондент ИА "Высота 102" с места происшествия. - Людей из нижних кабинок начали эвакуировать. Далее будут прокручивать колесо, чтобы спустить тех, кто оказался на самом верху. Сотрудники МЧС попросили людей, кто сейчас находится в верхних кабинах, включить фонарики на телефонах, чтобы понять, сколько человек застряли на аттракционе.













В экстренных службах информацию подтвердили, отметив, что на месте происшествия работают сотрудники муниципальной службы спасения. В мэрии Волгограда посоветовали обратиться за комментариями к инвестору парка, но его представитель на телефонные звонки и сообщения не отвечает.













Информация обновляется.

Фото: ИА «Высота 102»

Видео: Ксения Сулеменко, ВКонтакте



