Происшествия

В ЦПКиО Волгограда эвакуируют людей из кабинок колеса обозрения

Происшествия 20.07.2022 22:13
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20.07.2022 22:13




Сегодня, 20 июля, аттракцион «Колесо обозрения» в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде неожиданно остановился и погрузился во тьму. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в стеклянных кабинках на самом верху находятся люди. Неизвестно, работают ли в кабинках кондиционеры, но, по словам пользователей соцсетей, аттракцион не работает уже 1,5 часа. 



- По предварительным данным, остановка аттракциона произошла из-за проблем с электропроводкой, - сообщает корреспондент ИА "Высота 102" с места происшествия. -  Людей из нижних кабинок начали эвакуировать. Далее будут прокручивать колесо, чтобы спустить тех, кто оказался на самом верху. Сотрудники МЧС попросили людей, кто сейчас находится в верхних кабинах, включить фонарики на телефонах, чтобы понять, сколько человек застряли на аттракционе.



В экстренных службах информацию подтвердили, отметив, что на месте происшествия работают сотрудники муниципальной службы спасения. В мэрии Волгограда посоветовали обратиться за комментариями к инвестору парка, но его  представитель на телефонные звонки и сообщения не отвечает.



Информация обновляется.
Фото: ИА «Высота 102»
Видео: Ксения Сулеменко, ВКонтакте 

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