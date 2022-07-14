ФСБ в пяти регионах России задержаны пособники террористов





ФСБ России в результате проведения скоординированных оперативно-разыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан Российской Федерации — пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, действующей на территории Сирии.







– По указанию эмиссаров террористической организации задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, – сообщили ИА «Высота 102» в ФСБ. – Полученные деньги под видом благотворительности направлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне Сирийской Арабской Республики.

В домах задержанных обнаружены и изъяты средства связи, платёжные инструменты, а также иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

– Следственными органами в отношении указанных лиц возбуждены и расследуются уголовные дела за содействие террористической деятельности. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, – уточняют в Федеральной службе безопасности.

*Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

Видео: ФСБ России