Расследования

ФСБ в пяти регионах России задержаны пособники террористов

Расследования 14.07.2022 11:10
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14.07.2022 11:10


ФСБ России в результате проведения скоординированных оперативно-разыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан Российской Федерации — пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, действующей на территории Сирии.



– По указанию эмиссаров террористической организации задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, – сообщили ИА «Высота 102» в ФСБ. – Полученные деньги под видом благотворительности направлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне Сирийской Арабской Республики.

В домах задержанных обнаружены и изъяты средства связи, платёжные инструменты, а также иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

– Следственными органами в отношении указанных лиц возбуждены и расследуются уголовные дела за содействие террористической деятельности. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, – уточняют в Федеральной службе безопасности. 

*Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации 

Видео: ФСБ России

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