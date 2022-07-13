

















Двоих молодых людей с крупной суммой задержали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА «Высота 102», 16-летний и 19-летний волгоградцы стали пособниками телефонных мошенников, которым удалось обмануть 88-летнего пенсионера.





Как выяснилось, молодые люди в мессенджере увидели предложение о наборе на работу курьеров и согласились на подработку. Своего работодателя юноши ни разу не видели, а все общение происходило путем сообщений.





Задачу молодым курьерам поставили достаточно простую – приехать по указанному адресу, забрать деньги и перевести через терминал на расчетный счет. За выполненную работу им обещали небольшой процент от переведенной суммы.





Как оказалось, волгоградцы, согласившись на такую подработку, стали соучастниками телефонного мошенничества.













Накануне вечером они получили заказ – приехать на улицу Липецкую Ворошиловского района, чтобы забрать 400 тысяч рублей. Вместе с адресом и личными данными 88-летнего пенсионера, который должен был передать деньги, юноши получили четкие инструкции – на встречу явиться в масках и перчатках.





Установлено, что накануне этой встречи пенсионеру на стационарный телефон позвонили мошенники, сообщив, что его внучка совершила дорожно-транспортное происшествие, и, чтобы родственница смогла избежать уголовной ответственности, необходимо передать деньги. Пожилой волгоградец занял у соседей требуемую сумму и вместе с вещами, в которых якобы нуждалась внучка, отдал их прибывшим курьерам.





Перевести деньги на счет мошенников курьеры не успели, так как были задержаны оперативными сотрудниками с поличным.





В ходе личного досмотра у них были изъяты сотовый телефон и банковские карты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



