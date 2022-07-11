В Тракторозаводском районе Волгограда снова загорелось бывшее общежитие по улице Жолудева, 18. Как сообщает ИА «Высота 102», пожар произошел в одной из комнат на третьем этаже.

— Сигнал о возгорании поступил 10 июля в 15.58. На место выдвинулись расчеты 1-й пожарно-спасательной части, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — В одной из комнат многоквартирного дома огонь уничтожал вещи на площади в 12 квадратных метров. Горение ликвидировано в 16.13. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.





Собственник пострадавшей квартиры вышел на связь с журналистами редакции и рассказал свою версию произошедшего.

— Меня в момент пожара дома не было. Мне позвонили соседи и сообщили, что горит моя комната, — рассказал мужчина, представившийся Хамзатом. — На два дня я уходил к родственникам, так как здесь никаких условий после еще прошлого пожара. Как мне рассказали, что деревянную дверь в мою квартиру сломали и проникли внутрь неизвестные, они и подожгли.

По словам мужчины, он лишился всех личных вещей и бытовых приборов. По словам соседей жильца, после майского пожара в здании общежития стали появляться разные маргиналы, которые бесцельно бродили по этажам.





— Пару раз замечал здесь посторонних. Говорят, что и наркотики здесь употребляли. В тот день, когда случился пожар, какие-то непонятные личности ходили туда-сюда. Не удивлюсь, если они и вломились в квартиру, — рассказал один из соседей Хамзата, пожелавший остаться анонимным.

В пожаре в бывшем общежитии, произошедшем 6 мая 2022 года, погибли два человека, еще двое оказались в больнице в состоянии средней степени тяжести. В СУ СКР по Волгоградской области сообщили об организованной проверке.

О проблемах в общежитии на Жолудева, 18, призананого аварийным, журналисты ИА «Высота 102» рассказывали еще в апреле 2019 года. Жильцам запретили пользоваться душевыми из-за разрушений и ветхой проводки. Чтобы поддерживать гигиену, люди самостоятельно из досок смастерили душевую, где купались на свой страх и риск.

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102» / читатели информагентства

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