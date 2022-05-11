С момента пожара в бывшем общежитии на улице Жолудева, 18 в Тракторозаводском районе Волгограда прошло уже пять дней. Жильцы уверены, что чиновники оставили их наедине со своими проблемами. Сегодня, 11 мая, оценивать ущерб должна приехать специальная комиссия. С самого утра в редакцию ИА «Высота 102» поступают звонки от погорельцев — люди опасаются, что все ограничится формальностями.





— Мы с утра уже здесь. Осторожно ходим по этажу с надеждой не провалиться вниз. Ждем комиссию. Точного времени никто не сообщал, никаких объявлений не висит, — рассказал информагентству Азиз из квартиры № 36. — Якобы будут подсчитывать ущерб. Определять, что делать дальше. Но ясности пока никакой.

По словам Азиза, вчера дали свет, но только на третьем этаже. Появилась и горячая вода. Большинство людей ночевали у родственников.

— Мы едем к общежитию. Ночевали у родственников. Люди потихоньку собираются, — сообщила Татьяна из шестой квартиры.

Погорельцы опасаются, что чиновники снова начнут затягивать решение вопроса с расселением и предлагать ремонт.

— О ремонте я слышал еще в день пожара. От районной администрации, то ли глава, то ли его зам сказали, что все здесь можно отремонтировать и дальше жить. Они будто издеваются. Что тут можно отремонтировать? У нас стены валятся, потолок падает. После пожара стало еще хуже. Здесь просто уже небезопасно находиться, — уверен Азиз.





О проблемах в общежитии на Жолудева, 18 журналисты ИА «Высота 102» рассказывали еще в апреле 2019 года. Жильцам запретили пользоваться душевыми из-за разрушений и ветхой проводки. Чтобы поддерживать гигиену, люди самостоятельно из досок смастерили душевую, где купались на свой страх и риск.

В пожаре 6 мая погибли два человека, еще двое оказались в больнице в состоянии средней степени тяжести. В СУ СКР по Волгоградской области сообщили об организованной проверке.

В администрации Волгограда с 6 мая происшествие в доме по улице Жолудева, 18 не комментируют. Запрос информагентства до сих пор остается без ответа.

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