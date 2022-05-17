Жильцам бывшего общежития по улице Жолудева, 18 в Тракторозаводском районе Волгограда предлагают переселиться в маневренный фонд. Как сообщили ИА «Высота 102» собственники пострадавших в результате пожара квартир, в районной администрации им дали срок до конца мая — после этого аварийный дом законсервируют.

— В администрации Тракторозаводского района нам предложили маневренный фонд. Знаю про два варианта — в Краснооктябрьском районе на улице Газовой и в Кировском. Условия там еще хуже, чем были здесь до пожара. У меня мама астматик, ей в такое помещение вообще нельзя — она начинает нервничать и задыхаться, — рассказал информагентству Алик из квартиры № 36, расположенной прямо над жилищем, где по данным следствия, обнаружен очаг возгорания. — Повесили объявление, а нам сказали, что до конца мая, хочешь не хочешь, надо квартиры освобождать. Помню, нам как-то в 2018 году предложили переехать в помещение из маневренного фонда на Нижнем Тракторном. Ничего хорошего мы там не увидели. Да и сам район оставляет желать лучшего. Ходить вечерами и оглядываться — такое себе.

По словам волгоградца, люди боятся, что переселившись в маневренный фонд, они потеряют право на дальнейшее расселение.

— У людей недоверие есть определенное. Нам сказали, что попробуют перекинуть нас в программу по расселению с более ранними сроками. Мы до 2025 года должны были расселиться, — продолжает Алик. — Но мы опасаемся, что получится так, что нас отсюда переселят в еще более худшие условия, заплатят мизерную компенсацию по пожару и в итоге никуда нас не перекинут по срокам – мы будем куковать в развалюхах до 2025 года. На переезд в маневренный фонд согласились лишь те, у кого жилье предоставлено по договору соцнайма. Собственники квартир, никуда не поехали.





В свою очередь в администрации Волгограда журналистам информагентства пояснили, что многоквартирный дом № 18 по улице Жолудева признан аварийным и проводятся мероприятия по расселению собственников жилых помещений. На начало 2022 года из дома переселены первые 11 человек. В соответствии с действующим порядком после признания дома аварийным жильцам в 2018 и 2020 годах было предложено разместиться в помещениях маневренного фонда до окончания процедуры переселения.

— Решение о дальнейших действиях будет приниматься после завершения инструментального обследования состояния конструкций здания специализированной организацией, — добавили в мэрии Волгограда. — На период проведения обследования вплоть до окончания процедуры расселения дома жителям повторно предложено разместиться в маневренном фонде. Для первых 15 семей, согласившихся на переезд в маневренный фонд, уже подобраны варианты и организованы показы.

Как особо подчеркнули в городской администрации, реализация данного права [переезд в маневренный фонд] не исключает граждан из списка лиц, подлежащих переселению из аварийного дома. Также жители могут получить материальную помощь, размер которой устанавливается в соответствии с действующим законодательством, при обращении в комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда.





— Да, нам сказали, что скоро здесь появится комиссия, но сроков не называли. Будут оценивать ущерб, как я понял, — рассказывает Алик. — Затем мы станем получать компенсации. Документы уже подали на Советскую, 4. Максимальная сумма — 50 тысяч, но нам сказали, что выплатят скорее всего намного меньше.

Алик, как и некоторые другие жители бывшего общежития, сомневаются, что чиновники действительно хотят им помочь. По его мнению, пожар лишь сыграл на руку администрации района.

— Понимаете, раньше они просили, уговаривали — переселяйтесь в маневренный фонд. Теперь же на полном основании после пожара они говорят — быстрее переселяйтесь. Срок — до конца мая. Бери, пока есть, как говорится. И с такими лицами они это все делают, как будто это мы им должны что-то, а не они нам. На вопрос, что делать тем, кто не хочет в маневренный фонд и получается в собственной квартире уже жить не может, у них ответ один — ищите себе съемное жилье. До 2025 года, я так понимаю, — заключает Алик.





Еще одна жительница дома — Татьяна из шестой квартиры — рассказала журналистам информагентства, что ей также предлагали переехать в дом № 29 на улице Дзержинского 1940 года постройки. Женщина пользуется жилищем по договору соцнайма.

— У меня полностью затопило квартиру. Собираю документы на выплату. Жилье предлагали в маневренном фонде, но я отказалась. Зачем мне такие условия? Если дом законсервируют — придется как-то крутиться, буду искать съемное жилье. Родственников с квартирами у меня нет.

Читайте также:

«Приедут, якобы будут смотреть»: комиссия оценит ущерб горевшего общежития в Волгограде

«Расселять не будут»: жильцам аварийного общежития в Волгограде после пожара предложили ремонт

В Волгограде при пожаре в бывшем общежитии погибли два человека