Общество

«Расселять не будут»: жильцам аварийного общежития в Волгограде после пожара предложили ремонт

Общество 08.05.2022 06:34
08.05.2022 06:34


В Тракторозаводском районе Волгограда в здании бывшего общежития, признанного еще в 2017 году аварийным, 6 мая произошел пожар. Погибли два человека, еще двое оказались в больнице в состоянии средней степени тяжести. Волгоградский следком организовал проверку. 

В редакцию ИА «Высота 102» тем временем стали поступать звонки и сообщения людей, оставленных, по их словам, на произвол судьбы. Представители администрации Тракторозаводского района кормят жильцов обещаниями и делают заявления одно абсурднее другого.



Ранее в информагентство попало видео последствий пожара в аварийном здании. Брат обратившегося к журналистам мужчины, прислал еще одно видеосвидетельство из горевшего дома по улице Жолудева. Квартира № 36 находится над жилищем, где по данным следствия, был найден очаг возгорания.  

— Вчера я опять приехал к брату в квартиру. Забрать еще вещи по мелочи. Все сломано, комната сгорела, все залито водой, дыры в полу. Кто это будет возмещать? — задается вопросом собеседник ИА «Высота 102», представившийся Аликом. — В администрации нам опять обещают маневренный фонд. По сути — то же общежитие, если не хуже. Я это знаю, потому что рядом была общага в двадцатом доме по Жолудева. Так их к нам в дом переселили — типа маневренный фонд. Шило на мыло поменяли. 

По словам мужчины, жильцам пообещали ремонт в аварийном доме. 

— Ремонт, представляете? Какой ремонт, тут все на голову падает. Узнал, что уже начали вещи пропадать из дома. Появились мародеры. Полицейские вроде как стоят, охраняют, а вещей нет. Телевизор у соседей украли, ноутбук, телефоны. 


Оксана из восьмой квартиры рассказала, что в школе на ночевку так и не осталась. Женщину не пустили туда с животными — кошкой и собакой. 

— В школе двадцать девятой в классах разместили койки и раскладушки. Чаем напоили. Я оказалась там первой и единственной. Без своих животинок, конечно, не осталась. У нас в общежитии отключили свет, нет горячей воды. Обещают, что 11 мая после праздников заявится какая-то комиссия. Что-то якобы будут решать. Надежды у нас никакой нет, конечно. 


Елена из квартиры № 32 считает, что ей, если можно так выразиться, повезло больше, чем другим. Из разрушений — только поврежденная входная дверь. 

— В подъезд заходишь и кровью сердце обливается. В прошлый раз когда пожар был лет 5-6 назад что-то возмещали. Сейчас никто ничего не говорит. От людей просто отвернулись. Узнала, что на третьем этаже обворовали соседей. Как жить теперь здесь — не знаем. Пока будем искать другое место. 


В беседе с журналистом информагентства Татьяна из шестой квартиры общежития на улице Жолудева также упомянула, что слышала разговоры о возможном ремонте. 

— Нам из администрации так прямо и сказали: «Расселять не будем». Собираются вроде как ремонтировать. А что тут можно отремонтировать? Помню, когда в комнату свою зашла — на голову все полилось, как Ниагарский водопад. Вроде как трубу прорвало в доме. Света нет, воду горячую вчера перекрыли слесари. 11 мая обещают комиссию. А дальше-то что? Никто ничего не говорит. 

Женщина тоже вспоминает пожар зимой 2017 года.

— На Крещение все произошло. Тут же на втором этаже, только комната сгорела другая. Напротив которая. Тогда из администрации приходили, разговаривали, оплатили какой-то ущерб даже.

Еще в апреле 2019 года журналисты ИА «Высота 102» рассказывали о людях, которые не живут, а выживают в аварийной четырехэтажке на улице Жолудева, где им запретили пользоваться душевыми из-за разрушений и ветхой проводки. Чтобы поддерживать гигиену, жильцы сами из досок смастерили душевую, где купались на свой страх и риск.

В администрации Волгограда с 6 мая происшествие в доме по улице Жолудева, 18 не комментируют. Запрос информагентства остается без ответа. Что будет дальше с людьми, пострадавшими от пожара, — вопрос до сих пор остается открытым. 

Читайте также:

«Дети, слава богу, спаслись»: фоторепортаж с улицы Жолудева, где горит общежитие

Тотальные разрушения и ветхая проводка: история дома в Волгограде, где угорели люди

В Волгограде при пожаре в бывшем общежитии погибли два человека

«А что делать с животными?»: жильцов горевшего общежития в Волгограде хотят разместить в школе 

Житель горевшего общежития в Волгограде показал уничтоженную огнем комнату: видео

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
07.05.2022 23:33
Общество 07.05.2022 23:33

0
Далее
Общество
07.05.2022 19:24
Общество 07.05.2022 19:24

0
Далее
Общество
07.05.2022 18:17
Общество 07.05.2022 18:17

0
Далее
Общество
07.05.2022 17:44
Общество 07.05.2022 17:44

0
Далее
Общество
07.05.2022 15:57
Общество 07.05.2022 15:57

0
Далее
Общество
07.05.2022 15:15
Общество 07.05.2022 15:15

0
Далее
Общество
07.05.2022 14:18
Общество 07.05.2022 14:18

0
Далее
Общество
07.05.2022 13:43
Общество 07.05.2022 13:43

0
Далее
Общество
07.05.2022 13:17
Общество 07.05.2022 13:17

0
Далее
Общество
07.05.2022 12:06
Общество 07.05.2022 12:06

0
Далее
Общество
07.05.2022 11:14
Общество 07.05.2022 11:14

0
Далее
Общество
07.05.2022 10:22
Общество 07.05.2022 10:22

0
Далее
Общество
07.05.2022 08:57
Общество 07.05.2022 08:57

0
Далее
Общество
07.05.2022 08:15
Общество 07.05.2022 08:15

0
Далее
Общество
06.05.2022 23:08
Общество 06.05.2022 23:08

0
Далее

Лента новостей

06:34
«Расселять не будут»: жильцам аварийного общежития в Волгограде после пожара предложили ремонтСмотреть фотографииCмотреть видео
23:33
В Волгограде на Мамаевом кургане показали «Свет Великой Победы»Смотреть фотографии
22:07
«Каждую игру надо было умирать»: тренер «Ротора» сделал признание после проигрыша в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:24
Под Волгоградом губернатор Бочаров проехал на машине с буквой ZСмотреть фотографииCмотреть видео
18:35
Жителя Перми за петарду на стадионе в Волгограде на 7 лет лишат футболаСмотреть фотографии
18:17
Врачи сообщили о состоянии 4 пострадавших в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:44
Генерал Кравченко в Волгограде принял участие в «Уроке Мужества»Смотреть фотографии
17:27
Давай, до свиданья!: волгоградский «Ротор» после проигрыша «Спартаку-2» вылетел из ФНЛСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде эвакуировали Ворошиловский ТЦСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде у аптеки нашли неопознанный труп мужчиныСмотреть фотографии
15:57
На генеральный прогон парада Победы в Волгограде пришли тысячи зрителейСмотреть фотографии
15:15
В Волгоградской области в обработку отходов вложат 3,5 млрд рублейСмотреть фотографии
14:28
В Волгоградской области младенец и 3-летняя девочка обварились кипяткомСмотреть фотографии
14:18
Монтера убило током на железнодорожной станции под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:43
Губернатор Бочаров и замминистра МВД Кравченко встретились с поисковиками под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:17
Раненному на Украине военному накануне Дня Победы в Волгограде подарили экзоскелетСмотреть фотографии
12:06
Прокуратура заставила чиновников заглянуть в дорожные ямы под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:53
Волгоградские ватерполистки накануне 9 Мая выиграли Кубок РоссииСмотреть фотографии
11:14
Безмасочников в рядах Бессмертного полка в Волгограде пообещали не наказывать штрафамиСмотреть фотографии
10:43
Машины в хлам: появилось видео с места ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:22
УК «Новый дом» поздравила ветеранов с Днем ПобедыСмотреть фотографии
10:11
«Это антифутбол»: в Волгограде фанаты «Ротора» посвятили клубу стихиСмотреть фотографии
09:32
Житель горевшего общежития в Волгограде показал уничтоженную огнем комнату: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:07
На посту ДПС под Волгоградом в машине нашли 2,5 килограмма «синтетики»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:57
ПСБ поздравил ветеранов Волгоградской области с Днем ПобедыСмотреть фотографии
08:50
В ДТП под Волгоградом пострадали двое взрослых и 7-месячный ребенокСмотреть фотографии
08:15
7 мая на Мамаевом кургане в Волгограде запустят «Свет Великой Победы»Смотреть фотографии
06:16
В СК сообщили причину смертельного пожара в бывшем общежитии ВолгоградаСмотреть фотографии
23:08
Сотрудники УФНС России по Волгоградской области посвятили клип героям Великой ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
21:53
В Волгограде при пожаре в бывшем общежитии погибли два человекаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 