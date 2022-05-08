«Расселять не будут»: жильцам аварийного общежития в Волгограде после пожара предложили ремонт

В Тракторозаводском районе Волгограда в здании бывшего общежития, признанного еще в 2017 году аварийным, 6 мая произошел пожар. Погибли два человека, еще двое оказались в больнице в состоянии средней степени тяжести. Волгоградский следком организовал проверку.

В редакцию ИА «Высота 102» тем временем стали поступать звонки и сообщения людей, оставленных, по их словам, на произвол судьбы. Представители администрации Тракторозаводского района кормят жильцов обещаниями и делают заявления одно абсурднее другого.





Ранее в информагентство попало видео последствий пожара в аварийном здании. Брат обратившегося к журналистам мужчины, прислал еще одно видеосвидетельство из горевшего дома по улице Жолудева. Квартира № 36 находится над жилищем, где по данным следствия, был найден очаг возгорания.

— Вчера я опять приехал к брату в квартиру. Забрать еще вещи по мелочи. Все сломано, комната сгорела, все залито водой, дыры в полу. Кто это будет возмещать? — задается вопросом собеседник ИА «Высота 102», представившийся Аликом. — В администрации нам опять обещают маневренный фонд. По сути — то же общежитие, если не хуже. Я это знаю, потому что рядом была общага в двадцатом доме по Жолудева. Так их к нам в дом переселили — типа маневренный фонд. Шило на мыло поменяли.

По словам мужчины, жильцам пообещали ремонт в аварийном доме.

— Ремонт, представляете? Какой ремонт, тут все на голову падает. Узнал, что уже начали вещи пропадать из дома. Появились мародеры. Полицейские вроде как стоят, охраняют, а вещей нет. Телевизор у соседей украли, ноутбук, телефоны.





Оксана из восьмой квартиры рассказала, что в школе на ночевку так и не осталась. Женщину не пустили туда с животными — кошкой и собакой.

— В школе двадцать девятой в классах разместили койки и раскладушки. Чаем напоили. Я оказалась там первой и единственной. Без своих животинок, конечно, не осталась. У нас в общежитии отключили свет, нет горячей воды. Обещают, что 11 мая после праздников заявится какая-то комиссия. Что-то якобы будут решать. Надежды у нас никакой нет, конечно.





Елена из квартиры № 32 считает, что ей, если можно так выразиться, повезло больше, чем другим. Из разрушений — только поврежденная входная дверь.

— В подъезд заходишь и кровью сердце обливается. В прошлый раз когда пожар был лет 5-6 назад что-то возмещали. Сейчас никто ничего не говорит. От людей просто отвернулись. Узнала, что на третьем этаже обворовали соседей. Как жить теперь здесь — не знаем. Пока будем искать другое место.





В беседе с журналистом информагентства Татьяна из шестой квартиры общежития на улице Жолудева также упомянула, что слышала разговоры о возможном ремонте.

— Нам из администрации так прямо и сказали: «Расселять не будем». Собираются вроде как ремонтировать. А что тут можно отремонтировать? Помню, когда в комнату свою зашла — на голову все полилось, как Ниагарский водопад. Вроде как трубу прорвало в доме. Света нет, воду горячую вчера перекрыли слесари. 11 мая обещают комиссию. А дальше-то что? Никто ничего не говорит.

Женщина тоже вспоминает пожар зимой 2017 года.

— На Крещение все произошло. Тут же на втором этаже, только комната сгорела другая. Напротив которая. Тогда из администрации приходили, разговаривали, оплатили какой-то ущерб даже.

Еще в апреле 2019 года журналисты ИА «Высота 102» рассказывали о людях, которые не живут, а выживают в аварийной четырехэтажке на улице Жолудева, где им запретили пользоваться душевыми из-за разрушений и ветхой проводки. Чтобы поддерживать гигиену, жильцы сами из досок смастерили душевую, где купались на свой страх и риск.

В администрации Волгограда с 6 мая происшествие в доме по улице Жолудева, 18 не комментируют. Запрос информагентства остается без ответа. Что будет дальше с людьми, пострадавшими от пожара, — вопрос до сих пор остается открытым.

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