В Среднеахтубинском районе Волгоградской области недалеко от Госпитомника произошло ДТП с участием двух автомобилей. Сообщается об одном погибшем и шести пострадавших.

По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, при столкновении Mercedes-Benz и Kia Rio погиб один человек, шестеро пострадали, в том числе малолетние дети.





— На место оперативно прибыли четыре бригады скорой помощи, три от станции скорой помощи, одна от Среднеахтубинской ЦРБ, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения по Волгоградской области. — В больницу № 25 доставлены мужчина в возрасте 40 лет, 26-летняя девушка и женщина 59 лет. В больницу № 7 доставлен 10-летний мальчик и еще два ребенка в возрасте семи и девяти лет.

Как уточнили в облздраве, проводится обследование, состояние пострадавших уточняется.





По данным сервиса «Яндекс. Карты», из-за аварии от поселка Третий Решающий до поворота на «танцующий мост» образовалась 8-километровая пробка.

Скриншот: «Яндекс. Карты»

Фото: Елена В. / vk.com