Расследования

В Волгограде глава стройфирмы спрятал он налоговой 5,7 млн рублей

Расследования 08.07.2022 10:50
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08.07.2022 10:50



Директор компании, которая специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, предстанет перед судом в Волгограде за сокрытие от налоговой 5,7 миллиона рублей.
Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, 50-летнего руководителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере.)
Следствием установлено, что у коммерческой организации в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности в связи с неуплатой в срок налоговых обложений образовалась задолженность, размер которой по состоянию на июнь 2020 года составил более 5 миллионов 700 тысяч рублей.
- При этом коммерсант, зная о том, что на расчетный счет его контрагентами будут перечисляться крупные суммы денег, которые подлежали списанию в целях погашения недоимки по налогам, решил сокрыть денежные средства путем снятия наличных в сумме более 18 миллионов рублей со счетов организации по фиктивным основаниям, - рассказала Буянова. 
Глава стройфирмы пошел и на то, чтобы завысить размер заработной платы работникам, с целью последующего возврата сотрудниками излишне выплаченных денежных средств. Общая сумма такого возврата составила более 16 миллионов рублей. 
По данным «Высоты 102», фигурантом уголовного дела является руководитель компании «Волга Билд Инжиниринг», которая строила цеха и проводила отделку ряда промышленных зданий в Волгограде.

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