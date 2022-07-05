Расследования

СК выясняет обстоятельства смертельной стрельбы под Волгоградом

Расследования 05.07.2022 17:32
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05.07.2022 17:32

 

В городе Краснослободске Волгоградской области 39-летний мужчина был расстрелян под утро 5 июля в одном из частных домов. Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель регионального СУ СК России Дарья Буянова, по данному  факту возбуждено уголовное дело. Криминалисты Среднеахтубинского межрайонного следственного отдела выясняют обстоятельства убийства.  

– 4 июля  39-летний мужчина находился в гостях у своей сестры и ее супруга в одном из частных домов в городе Краснослободске. При употреблении спиртного, уже под утро 5 июля, между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого 35-летний подозреваемый, взяв принадлежавшее ему ружье, произвёл один выстрел с область груди своего родственника. 39-летний мужчина скончался на месте от кровопотери, – сообщила Дарья Буянова информагентству. 

Несмотря на то, что сразу после совершенного преступления подозреваемый скрылся с места происшествия,  благодаря слаженной работе сотрудников СКР и сотрудников ГУ МВД по Волгоградской области его удалось оперативно задержать. 

– В ходе изучения личности подозреваемого установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, а также совершение преступлений против о незаконном обороте наркотиков, – уточняет представитель СУ СКР. – В настоящее время следователями СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс экспертиз. Расследование продолжается.


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