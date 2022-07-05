В аптеках Волгоградской области изымают партию нерастворимого «Парацетамола»









В Волгоградской области нашли некачественные таблетки, которые фармацевты уже убирают с прилавков. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росздравнадзора по Волгоградской области, под подозрение попал «Парацетамол», произведенный в ООО «Велфарм».





Испытания, проведенные в ростовской лаборатории ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП», показали, что таблетки этого производителя не соответствуют такому показателю, как растворение.





Бракованные лекарства были обнаружены в одной из аптек Иловлинского района. При этом на территории региона приостанавливается обращение данного препарата. Также фармацевтам рекомендовано провести мероприятия по соблюдению правил перевозки и хранения лекарств.



