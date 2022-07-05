Здравоохранение

В аптеках Волгоградской области изымают партию нерастворимого «Парацетамола»

Здравоохранение 05.07.2022 10:33
0
05.07.2022 10:33



В Волгоградской области нашли некачественные таблетки, которые фармацевты уже убирают с прилавков. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росздравнадзора по Волгоградской области, под подозрение попал «Парацетамол», произведенный в ООО «Велфарм». 

Испытания, проведенные в ростовской лаборатории ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП», показали, что таблетки этого производителя не соответствуют такому показателю, как растворение. 

Бракованные лекарства были обнаружены в одной из аптек Иловлинского района. При этом на территории региона приостанавливается обращение данного препарата. Также фармацевтам рекомендовано провести мероприятия по соблюдению правил перевозки и хранения лекарств. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Здравоохранение
03.07.2022 16:28
Здравоохранение 03.07.2022 16:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.07.2022 10:58
Здравоохранение 02.07.2022 10:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.06.2022 10:57
Здравоохранение 22.06.2022 10:57
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.06.2022 07:40
Здравоохранение 19.06.2022 07:40
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
11.06.2022 17:56
Здравоохранение 11.06.2022 17:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.06.2022 15:15
Здравоохранение 11.06.2022 15:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.06.2022 15:09
Здравоохранение 07.06.2022 15:09
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.06.2022 20:07
Здравоохранение 03.06.2022 20:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.05.2022 14:16
Здравоохранение 27.05.2022 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
25.05.2022 19:55
Здравоохранение 25.05.2022 19:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.05.2022 17:10
Здравоохранение 24.05.2022 17:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.05.2022 10:25
Здравоохранение 22.05.2022 10:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.05.2022 12:59
Здравоохранение 19.05.2022 12:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.05.2022 11:11
Здравоохранение 17.05.2022 11:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.05.2022 20:03
Здравоохранение 13.05.2022 20:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:14
На автодороге «Волгоград-Сальск» сбили насмерть пешехода: водитель в розыскеСмотреть фотографии
10:36
Следователи занялись главой села после липового ремонта дороги под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:33
В аптеках Волгоградской области изымают партию нерастворимого «Парацетамола»Смотреть фотографии
10:32
Андрей Бочаров: за три года в Волгограде отремонтируют 150 дворовСмотреть фотографии
10:20
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 139 новых объектов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:57
Еще одну категорию жителей Волгоградской области освободят от уплаты взносов за капремонтСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде махнули рукой еще на один старый фонтан. Теперь он – арт-пространствоСмотреть фотографии
09:56
СК в Волгограде ищет очевидцев нападения на 20-летнюю девушкуСмотреть фотографии
09:35
В сквере Волгограда установят 7 необычных скамеек и перголуСмотреть фотографии
08:23
Бригада волгоградских медиков отправляется в ЛНР лечить местных жителейСмотреть фотографии
08:07
Росстат зафиксировал снижение средней зарплаты в Волгоградской области на 292 рубляСмотреть фотографии
20:47
Энергетики 5 июля обесточат дома 2 районов ВолгоградаСмотреть фотографии
20:10
В Волгограде внук сообщил о бомбе в квартире бабушкиСмотреть фотографии
19:09
Фестивали и ярмарки: как в Волгограде и области отметят День семьи, любви и верностиСмотреть фотографии
18:45
В Волгограде рецидивист из Астрахани напал на сотрудника колонии № 9Смотреть фотографии
17:58
«Ходила в школу в синяках»: новые подробности избиения 8-летней девочки под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:51
Под Волгоградом 15-летний подросток на питбайке влетел в легковушкуСмотреть фотографии
17:24
Пристававшего к детям извращенца приговорили к 15 годам строгача под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:04
В Волгограде 56-летнего бизнесмена судят за дискредитацию ВС РФСмотреть фотографии
16:51
В Волгоградской области на случай ЧС и военных конфликтов создают гражданскую оборонуСмотреть фотографии
16:45
Фантомного производителя молока и масла выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
На ВТЗ завершился заводской этап молодежной научно-практической конференцииСмотреть фотографии
15:40
«Била ремнем, утюгом и скалкой»: в Волгоградской области задержали мачеху избитой 8-летней девочкиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
Связь без помех и секунды на загрузку: билайн улучшил связь в туристических местах ВолгоградаСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде отложили открытие крупнейшего в России детского бассейнаСмотреть фотографии
14:31
«Не переносят запах овчины»: волгоградцам назвали необычный способ напугать каракуртаСмотреть фотографии
14:20
До 15 лет грозит виновнику гибели двух человек в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:59
Директора «ВолгоТЭК» обязали выплатить налоги на 17 млн рублейСмотреть фотографии
13:28
В Волжском 38-летнего мужчину нашли с разрезанным животомСмотреть фотографии
13:19
Город в городе: в Волгограде показали проект студенческого кампусаСмотреть фотографии
 