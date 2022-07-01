Происшествия

Пока без прогнозов: хирурги спасают 20-летнюю волгоградку после ножевого ранения в голову

Происшествия 01.07.2022 12:38
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01.07.2022 12:38


В Волгограде сегодня, 1 июля, утром около первого подъезда дома №43а по улице Пархоменко 33-летний мужчина вонзил нож в голову 20-летней девушке. Как стало известно ИА "Высота 102", в настоящее время за жизнь пострадавшей борются медики. 

– Пострадавшая доставлена в реанимационное отделение больницы скорой помощи №25, – сообщили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. – Состояние пациентки оценивается как тяжелое. 

Известно, что на момент публикации хирурги  проводили операцию. Пока никаких прогнозов медики не озвучивают. 

По предварительным данным, нападавший вонзил нож у основания уха. Лезвие вошло в голову юной волгоградки по самую рукоять до глазницы. 

На данный момент на месте нападения работают следователи отдела Центрального района СУ СК России по Волгоградской области. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Нападавший задержан. 

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