



Медиахолдинг «Свежий ветер. Волгоград» расширяет свои возможности в Волгоградской области. С 1 июля активы компании пополнят еще три популярных радиоканала. В пакет холдинга в Волгограде добавятся станции «Русской Медиагруппы» – «Русское Радио», DFM и Радио MAXIMUM.

«Русское Радио» с круглосуточным вещанием рассчитано на поклонников отечественной музыки. DFM выбирают любители современной танцевальной музыки. Без Радио MAXIMUM не представляют свой день фанаты альтернативы и рока.

Таким образом, холдинг сможет предложить рекламодателям для продвижения товаров и услуг в Волгоградской области в общей сложности 13 радиоканалов с целевой аудиторией любого возраста.

Телефон рекламной службы +7 (8442) 970-940.