Политика

Избирком Волгоградской области допустил до выборов коммунистов и «пенсионеров»

Политика 30.06.2022 19:36
0
30.06.2022 19:36



Сегодня, 30 июня, избирательная комиссия Волгоградской области заверила списки кандидатов от КПРФ и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» на дополнительных выборах депутатов облдумы по одномандатным округам.
Документы в ИКВО для заверения списков кандидатов были представлены 28 июня текущего года.
От реготделения «Российской партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области выдвинуты:
Исаев Алексей Юрьевич – по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3;
Игнатов Дмитрий Евгеньевич – по Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5;,
Калюжный Антон Викторович – по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13.
От реготделения КПРФ выдвинуты:
Шевченко Андрей Сергеевич – по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3;
Гузев Антон Михайлович – по Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5;
Белоусов Вадим Анатольевич – по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13.
После заверения указанных списков для завершения этапа выдвижения кандидаты должны представить документы в соответствующую окружную избирательную комиссию до 18.00 20 июля.
Накануне, отметим, на расширенном заседании Президиума регионального политического совета своих кандидатов на выборы выдвинула «Единая Россия»:  
- Михайловский одномандатный избирательный округ № 3 - Лариса Гордиенко; 
- Городищенский одномандатный избирательный округ № 5 -  Татьяна Распутина; 
- Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 13 – Наталия Барышникова. 
Все выдвинутые кандидаты – победители предварительного голосования «Единой России», которое в этом году проходило в электронном формате.
Время для регистрации списков еще есть: все необходимые для этого документы политические партии должны представить в избирком Волгоградской области до 18 часов 10 июля.
Выборы, напомним, назначены на 11 сентября. Голосование, согласно решению избирательной комиссии региона, пройдет в течение трех дней подряд - 9,10 и 11 сентября.
Читайте также:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Политика
30.06.2022 12:01
Политика 30.06.2022 12:01
Комментарии

0
Далее
Политика
30.06.2022 11:20
Политика 30.06.2022 11:20
Комментарии

0
Далее
Политика
28.06.2022 17:20
Политика 28.06.2022 17:20
Комментарии

0
Далее
Политика
28.06.2022 13:26
Политика 28.06.2022 13:26
Комментарии

0
Далее
Политика
28.06.2022 12:16
Политика 28.06.2022 12:16
Комментарии

0
Далее
Политика
22.06.2022 13:29
Политика 22.06.2022 13:29
Комментарии

0
Далее
Политика
22.06.2022 12:24
Политика 22.06.2022 12:24
Комментарии

0
Далее
Политика
17.06.2022 10:00
Политика 17.06.2022 10:00
Комментарии

0
Далее
Политика
16.06.2022 12:29
Политика 16.06.2022 12:29
Комментарии

0
Далее
Политика
31.05.2022 15:37
Политика 31.05.2022 15:37
Комментарии

0
Далее
Политика
28.05.2022 15:23
Политика 28.05.2022 15:23
Комментарии

0
Далее
Политика
25.05.2022 08:30
Политика 25.05.2022 08:30
Комментарии

0
Далее
Политика
24.05.2022 08:03
Политика 24.05.2022 08:03
Комментарии

0
Далее
Политика
16.05.2022 11:34
Политика 16.05.2022 11:34
Комментарии

0
Далее
Политика
14.05.2022 14:55
Политика 14.05.2022 14:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:09
С 12 июля в Волгоградской области ожидаются отключения ТВ и радиоСмотреть фотографии
21:44
«Пивное сердце и слабоумие»: волгоградский врач рассказал о пагубных увлечениях 20-летнихСмотреть фотографии
20:56
«Вместе в цифровое будущее»: «Ростелеком» подвел итоги конкурса журналистов на ЮгеСмотреть фотографии
20:30
В Астрахани за махинации на 20 миллионов с фиктивными ДТП осудят волгоградцаСмотреть фотографии
20:07
В Волгограде всех посетителей ТРК «Европа Сити Молл» вывели на улицуСмотреть фотографии
19:37
«Работала в детском саду нянечкой»: что известно о волгоградке, выбросившей с балкона двоих детейСмотреть фотографии
19:36
Избирком Волгоградской области допустил до выборов коммунистов и «пенсионеров»Смотреть фотографии
19:29
Под Волгоградом мужчина в пьяном угаре едва не утонул в озереСмотреть фотографии
18:44
В Волгоградской области случился обвал цен на овощи. Но рыба дорожаетСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде из-за ремонта переезда развернут трамваи № 10Смотреть фотографии
17:01
Мюзиклы и оперетты покажут на фасаде музея в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:47
Работники ВТЗ заняли первые места на корпоративном чемпионате профмастерстваСмотреть фотографии
16:45
Бочаров встретился с контр-адмиралом Владимиром ЦимлянскимСмотреть фотографии
16:42
Трио аферистов из Волгограда обмануло фермеров из 5 регионов на 9,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде после ремонта МФЦ недосчитались 3,5 млн рублейСмотреть фотографии
15:21
В мае в Волгоградской области сократилось число безработныхСмотреть фотографии
15:21
В Волгоградской области билайн начал распродажу аксессуаров и гаджетовСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде трамваи встали из-за ДТП с легковушкойСмотреть фотографии
14:57
Камазиста-пенсионера осудили в Волгограде за дискредитацию ВС РФСмотреть фотографии
14:01
Меньше недоразумений и бюрократии: депутат ГД Савченко перечислил преимущества единого налогового счетаСмотреть фотографии
13:09
Якутский вестерн и новая робинзонада: июльские кинопремьеры в Wink добавят лету остротыСмотреть фотографии
12:56
В больнице под Волгоградом нашли мужчину с перерезанным горломСмотреть фотографии
12:55
«Концессии водоснабжения»: профессиональный подход и никакой магииСмотреть фотографии
12:55
Цены на бензин продолжили «копеечное» падение на АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:39
Под Волгоградом у моста утонул 60-летний мужчинаСмотреть фотографии
12:26
Семьям десяти погибших в ДНР военнослужащих в Волгограде вручили ордена МужестваСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
Мусульманин пожаловался на Subway в Волгограде из-за свинины в сэндвичеСмотреть фотографии
12:01
Представительство Волгоградской области начало работу в ЛНРСмотреть фотографии
11:24
Группа «Сплин» выступит на ParkSeason Fest в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
Бочаров собрал оперативное совещание в Волгограде по итогам поездки в ЛНРСмотреть фотографии
 