







Сегодня, 30 июня, избирательная комиссия Волгоградской области заверила списки кандидатов от КПРФ и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» на дополнительных выборах депутатов облдумы по одномандатным округам.

Документы в ИКВО для заверения списков кандидатов были представлены 28 июня текущего года.

От реготделения «Российской партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области выдвинуты:

Исаев Алексей Юрьевич – по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3;

Игнатов Дмитрий Евгеньевич – по Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5;,

Калюжный Антон Викторович – по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13.

От реготделения КПРФ выдвинуты:

Шевченко Андрей Сергеевич – по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3;

Гузев Антон Михайлович – по Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5;

Белоусов Вадим Анатольевич – по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13.

После заверения указанных списков для завершения этапа выдвижения кандидаты должны представить документы в соответствующую окружную избирательную комиссию до 18.00 20 июля.

Накануне, отметим, на расширенном заседании Президиума регионального политического совета своих кандидатов на выборы выдвинула «Единая Россия»:

- Михайловский одномандатный избирательный округ № 3 - Лариса Гордиенко;

- Городищенский одномандатный избирательный округ № 5 - Татьяна Распутина;

- Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 13 – Наталия Барышникова.

Все выдвинутые кандидаты – победители предварительного голосования «Единой России», которое в этом году проходило в электронном формате.

Время для регистрации списков еще есть: все необходимые для этого документы политические партии должны представить в избирком Волгоградской области до 18 часов 10 июля.

Выборы, напомним, назначены на 11 сентября. Голосование, согласно решению избирательной комиссии региона, пройдет в течение трех дней подряд - 9,10 и 11 сентября.

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