Политика 30.06.2022 19:36
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30.06.2022 19:36
Сегодня, 30 июня, избирательная комиссия Волгоградской области заверила списки кандидатов от КПРФ и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» на дополнительных выборах депутатов облдумы по одномандатным округам.
Документы в ИКВО для заверения списков кандидатов были представлены 28 июня текущего года.
От реготделения «Российской партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области выдвинуты:
Исаев Алексей Юрьевич – по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3;
Игнатов Дмитрий Евгеньевич – по Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5;,
Калюжный Антон Викторович – по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13.
От реготделения КПРФ выдвинуты:
Шевченко Андрей Сергеевич – по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3;
Гузев Антон Михайлович – по Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5;
Белоусов Вадим Анатольевич – по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13.
После заверения указанных списков для завершения этапа выдвижения кандидаты должны представить документы в соответствующую окружную избирательную комиссию до 18.00 20 июля.
Накануне, отметим, на расширенном заседании Президиума регионального политического совета своих кандидатов на выборы выдвинула «Единая Россия»:
- Михайловский одномандатный избирательный округ № 3 - Лариса Гордиенко;
- Городищенский одномандатный избирательный округ № 5 - Татьяна Распутина;
- Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 13 – Наталия Барышникова.
Все выдвинутые кандидаты – победители предварительного голосования «Единой России», которое в этом году проходило в электронном формате.
Время для регистрации списков еще есть: все необходимые для этого документы политические партии должны представить в избирком Волгоградской области до 18 часов 10 июля.
Выборы, напомним, назначены на 11 сентября. Голосование, согласно решению избирательной комиссии региона, пройдет в течение трех дней подряд - 9,10 и 11 сентября.
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