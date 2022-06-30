Расследования

В Волгограде после ремонта МФЦ недосчитались 3,5 млн рублей

Расследования 30.06.2022 16:13
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30.06.2022 16:13


В Волгограде по итогам проверки надзорного органа возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в рамках госконтракта по ремонту МФЦ. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, сумма причиненного ущерба составляет 3,5 млн рублей. 

– В июле 2021 года ГКУ ВО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по итогам аукциона с коммерческой организацией был заключен госконтракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания МФЦ в Кировском районе. После выполнения ремонта предусмотренная контрактом оплата в сумме 17 млн рублей перечислена подрядчику в полном объеме, – сообщает Оксана Черединина. – В то же время в ходе надзорной проверки выявлено, что установленные сплит-системы не соответствуют техническим характеристикам и параметрам, предусмотренным конкурсной документацией, и являются более дешевыми. Сумма причиненного ущерба превышает 3,5 млн рублей.

По материалам прокуратуры Кировского района Волгограда возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль. 

Согласно информации на сайте госзакупок, контракт государственным учреждением был заключен с компанией ООО «Архитектурно-строительная компания «Стронг Дизайн». По  сведениям в открытых источниках,  фирма была  зарегистрирована в Волгограде в 2013 году, а возглавляет ее Королев Евгений Петрович. На сегодня в арбитражных судах рассматриваются два иска к компании. В первом случае за самоуправство компанию АСК «Стронг Дизайн» требует привлечь к ответственности региональный фонд капремонта, во втором случае руководство муниципального лагеря «Орленок» просит взыскать с компании пени за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. 

С 2018 года компанией «Стронг Дизайн» было заключено 44 госконтракта на общую сумму более 339 млн рублей. В качестве заказчиков, к примеру, в 2018 году выступали Калачевская ЦРБ, администрация Городищенского района, больницы №5 и №7 Волгограда, а также федеральные организации. В 2019 году фирма выиграла конкурсы на право проведения масштабного ремонта в больнице им. Фишера, а также в ВОКБ №1. В 2020 году «Стронг Дизайн» проводила ремонт в МФЦ Тракторозаводского района (стоимость контракта превышала 16 млн рублей), а в 2021 году, кроме конкурса по МФЦ в Кировском районе, организация выиграла конкурсы на ремонт роддома №2, поликлиники при Калачевской ЦРБ и уже упомянутого лагеря «Орленок». 

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