В Волгограде за обман дольщиков на 5 млн рублей осуждены лжезастройщики









Центральный районный суд Волгограда вынес приговор двоим местным жителям, которые не собирались строить многоквартирный дом, но привлекали деньги дольщиков.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, Сайфулин Р.Р. и Рахматуллин Р.Р. признаны виновными в мошенничестве. Каждому назначено по 5 лет лишения свободы в колонии общего режима без штрафа.

В суде установлено, что Сайфулиным, являющимся директором ООО «Архитект», и Рахматуллиным под предлогом осуществления ООО «Архитект» строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке в Волгограде на ул. Чапаева, д.40, привлекались денежные средства от граждан путем заключения предварительных договоров долевого участия.

- Не намереваясь исполнять обязательства по указанным договорам и не имея возможности и способности осуществить строительство многоквартирного жилого дома, Сайфулин Р.Р. совместно с Рахматуллиным Р.Р. путем обмана похитили денежные средства в общей сумме 5 098 200 рублей, - говорится в решении суда.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Фото с Яндекс.Карты



