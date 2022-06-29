Расследования

Залип в телефоне: за смерть ребенка в аквапарке под Волгоградом могут ответить оператор и директор

Расследования 29.06.2022 15:02
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29.06.2022 15:02


В городе Волжском Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела по факту гибели школьника в аквапарке. Как сообщила 29 июня ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, следователям предстоит установить степень вины 32-летнего оператора аквапарка, а также 42-летнего исполняющего директора. Накануне, напомним, в СИЗО были помещены инструкторы-спасатели аттракциона. 

– Следователями СКР назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены в качестве свидетелей работники, а также посетители аквапарка, проведен тщательный осмотр изъятых видеозаписей, – рассказала Дарья Буянова информагентству. – 27 июня следователями задержаны еще двое подозреваемых – 32-летний оператор аквапарка, на которого были возложены обязанности по непрерывному просмотру камер наблюдения, в том числе в закрытой зоне аквапарка и 42-летний исполнительный директор заведения.



В ходе допроса оператор аквапарка пояснил следователям, что в то время, когда 13-летний мальчик тонул, скатившись с горки, а именно с 12.11 до 12.17, он отвлекся на мобильный телефон и увидел мальчика, когда тот уже утонул. 

– Сегодня будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, – сообщает представитель СУ СКР. – В отношении исполняющего директора аквапарка, в обязанности которого входила, в том числе, организация работы инструкторов-спасателей и оператора, избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. 

Известно, что до момента гибели ребенка исполняющий директор успел проработать в аквапарке всего пять месяцев. 

В настоящее время сотрудники территориального подразделения СУ СК России по Волгоградской области продолжают устанавливать круг лиц, которые в нарушение действующего законодательства не приняли мер к оказанию услуг, отвечающих требованиям безопасности. Напомним, что уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человек.

Трагедия разыгралась в минувшее воскресенье, 26 июня. По данным следствия, утонувший мальчик находился в аквапарке  с семьей. забравшись на горку, он в последний момент решил скатиться с горки, находившейся вне поля зрения родителей. К сожалению, на помощь школьнику не пришел ни один из сотрудников. 

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