Расследования

Суд в Волгограде ужесточил наказание студентам-медикам за сбыт наркотиков

Расследования 29.06.2022 13:02
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29.06.2022 13:02


Волгоградский областной суд усилил наказания двум студентам ВолГМУ, которые пытались организовать сбыт сильнодействующих веществ. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов, молодых людей приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима вместо условного. Студенты были взяты под стражу в зале суда.

Ранее Ворошиловский районный суд установил, что в сентябре 2021 года один из молодых людей создал аккаунт на интернет-площадке, после чего вступил в сговор с неизвестным в качестве раскладчика. Уже в октябре этого года молодой человек с целью увеличения прибыли предложил другу заняться раскладкой наркотиков, на что тот согласился. После оба были задержаны сотрудниками полиции. 

– Суд приговорил молодых людей к трем годам лишения свободы с испытательным сроком условно, - рассказали в пресс-службе судов. – Однако гособвинитель выразил свое несогласие с постановлением и подал апелляцию, обосновав решение чрезмерной мягкостью. 

Проверив материалы дела, областной суд пришел к выводу о необходимости изменения приговора и удовлетворил требования государственного обвинителя.

Фото Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области 

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