Ливни, град и грозы в ближайшие часы обрушатся на Волгоградскую область









До конца суток и ночью, 29 июня, в Волгоградской области ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений.

Как сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, в некоторых районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.

Сотрудники МЧС призывают жителей соблюдать меры безопасности: не находиться и не ставить машины под деревьями, ЛЭП, шаткими конструкциями и рекламными щитами. Не следует в такую непогоду выходить на маломерном судне на воду.

В связи с неблагоприятными прогнозами режим повышенной готовности введен у энергетиков. К ликвидации последствий непогоды готовы 228 бригад в составе 1142 человек и 705 единиц техники.



