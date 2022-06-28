Ливни, град и грозы в ближайшие часы обрушатся на Волгоградскую область

Полезно знать 28.06.2022 15:34
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28.06.2022 15:34
До конца суток и ночью, 29 июня, в Волгоградской области ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений.
Как сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, в некоторых районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.
Сотрудники МЧС призывают жителей соблюдать меры безопасности: не находиться и не ставить машины под деревьями, ЛЭП, шаткими конструкциями и рекламными щитами. Не следует в такую непогоду выходить на маломерном судне на воду.
В связи с неблагоприятными прогнозами режим повышенной готовности введен у энергетиков. К ликвидации последствий непогоды готовы 228 бригад в составе 1142 человек и 705 единиц техники.
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