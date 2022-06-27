Под Волгоградом зять зверски расправился с тещей

В Волгоградской области бытовой конфликт привел к жестокой расправе. Житель города Фролово зарезал собственную тещу. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, после совершенного преступления 38-летний мужчина сбежал, но был пойман.

– 54-летняя женщина проживала совместно со своей дочерью и ее супругом в частном доме на улице Еремина в городе Фролово. Установлено, что 26 июня вечером между ней и 38-летним зятем произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине множественные удары в область головы, шеи и туловища, – сообщает представитель СУ СКР. – Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Труп матери обнаружила вернувшаяся домой дочь. Спустя некоторое время сотрудниками правоохранительных органов было установлено местонахождение преступника, он был задержан. .

– В настоящее время подозреваемый задержан в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Убийство», с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий, – сообщает Дарья Буянова.