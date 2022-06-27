Расследования

Под Волгоградом зять зверски расправился с тещей

Расследования 27.06.2022 11:07
0
27.06.2022 11:07


В Волгоградской области бытовой конфликт привел к жестокой расправе. Житель города Фролово зарезал собственную тещу. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, после совершенного преступления 38-летний мужчина сбежал, но был пойман. 

– 54-летняя женщина проживала совместно со своей дочерью и ее супругом в частном доме на улице Еремина в городе Фролово. Установлено, что 26 июня вечером между ней и 38-летним зятем произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине множественные удары в область головы, шеи и туловища, – сообщает представитель СУ СКР. – Пострадавшая скончалась на месте происшествия. 

Труп матери обнаружила вернувшаяся домой дочь. Спустя некоторое время сотрудниками правоохранительных органов было установлено местонахождение преступника, он был задержан. .

– В настоящее время подозреваемый задержан в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Убийство», с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий, – сообщает Дарья Буянова. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
27.06.2022 10:39
Расследования 27.06.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2022 22:17
Расследования 26.06.2022 22:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2022 19:39
Расследования 26.06.2022 19:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2022 16:11
Расследования 25.06.2022 16:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2022 15:11
Расследования 25.06.2022 15:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.06.2022 12:12
Расследования 24.06.2022 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.06.2022 11:58
Расследования 24.06.2022 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2022 17:11
Расследования 23.06.2022 17:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2022 16:05
Расследования 23.06.2022 16:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2022 12:23
Расследования 23.06.2022 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2022 09:46
Расследования 23.06.2022 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2022 07:31
Расследования 23.06.2022 07:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2022 18:34
Расследования 22.06.2022 18:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2022 17:13
Расследования 22.06.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2022 12:12
Расследования 22.06.2022 12:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:21
Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» — в реестре отечественного программного обеспеченияСмотреть фотографии
14:00
«Сейчас откачивают воду»: в Волгограде устраняют новую аварию на сетяхСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде умер Заслуженный тренер России по боксу Александр ЧерноивановСмотреть фотографии
13:23
На севере Волгограда устранили аварию на магистральной трубеСмотреть фотографии
13:16
У входа в «Семейный Магнит» в Волгограде умер 56-летний мужчинаСмотреть фотографии
13:11
Жители Волгограда просят прокурора Костенко вернуть троллейбус № 18Смотреть фотографии
12:39
Оставил только кошку с клубком: в Урюпинске мужчина обезглавил скульптуруСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
«Мучают тревожность и депрессии»: в Волгограде впервые начнут готовить врачей-психотерапевтовСмотреть фотографии
11:32
Для нарушителей противопожарного режима в Волгоградской области удвоят штрафыСмотреть фотографии
11:30
На севере Волгограда устраняют аварию на магистральном трубопроводе: фотоСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом зять зверски расправился с тещейСмотреть фотографии
10:57
Водитель без прав скончался в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:41
Банк «Открытие»: 65% жителей ЮФО заявили о готовности развивать собственный бизнесСмотреть фотографии
10:39
Волгоградец погиб при попытке распилить «болгаркой» снаряд времен ВОВСмотреть фотографии
10:39
Волгоградская молодежь назвала желаемый уровень зарплатыСмотреть фотографии
10:29
Семь тысяч тонн мусора и 6 тысяч шин: в Волгоградской области наводят порядокСмотреть фотографии
10:10
Прокуратура встала на тропу борьбы с зарослями конопли в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде автобус № 65 с пассажирами совершил вынужденную остановкуСмотреть фотографии
09:41
Эксперимент с налогами и деньги на выживание: с 1 июля в России вступят в силу новые законыСмотреть фотографии
09:25
Сотрудника салона сотовой связи поймали в Волгограде на продаже данных абонентовСмотреть фотографии
09:14
Поселок Гумрак в Волгограде остался без воды из-за аварииСмотреть фотографии
08:50
В Волгограде и области 27 июня ввели ограничения на продажу алкоголяСмотреть фотографии
07:59
В Волгограде после публикации в СМИ скосили коноплюСмотреть фотографии
23:00
Дома в 4 районах Волгограда 27 июня обесточат энергетикиСмотреть фотографии
22:17
Волгоградца судят за сообщение в службу 112 о взрыве Крымского мостаСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде из-за коммунальной аварии перекрыли дорогу до утра 27 июняСмотреть фотографииCмотреть видео
19:39
СК опубликовал видео с места гибели подростка в аквапарке ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:02
В Волгограде из-под тополя забила вода: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:08
В Волгоградской области ликвидировали 456 незаконных свалокСмотреть фотографии
16:49
В Волжском в аквапарке «XXI век» утонул 13-летний мальчикСмотреть фотографии
 