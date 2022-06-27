В Волгоградской области за месяц в ходе субботников собрано более семи тысяч тонн мусора и 6,5 тысяч старых шин. Об этом ИА «Высота 102», сообщили в профильном комитете администрации Волгоградской области. Одновременно в регионе продолжается высадка деревьев и кустарников.

– Всего за период субботников вывезено порядка 7 тысяч тонн мусора. Кроме того, с территорий домовладений собрали для дальнейшей переработки около 6,5 тысячи старых шин, – прокомментировали итоги месячника в региональном комитете ЖКХ. – Более 30 тысяч деревьев и кустарников высадили жители Волгоградской области в ходе традиционных месячников чистоты, стартовавших в регионе с апреля. В населённых пунктах – как больших городах, так и скромных сёлах – благодаря «большой уборке» навели порядок на почти 120 тысяч квадратных метров территорий.

В населенных пунктах Волгоградской области установили 317 новых урн и 283 скамейки, отремонтировали еще 813 урн и 1423 скамейки. Ликвидированы 456 несанкционированных свалок. Приведены в порядок и благоустроены 895 памятных мест.

На этом, уточняют в комитете, акции чистоты не завершаются:

– Субботники проводятся на берегах водных объектов региона в рамках проекта «Вода России» – в течение 2022 года запланировано 510 таких мероприятий. Порядок наводят и в природных парках благодаря участию неравнодушных жителей и волонтёров.





Материал опубликован в рамках проекта «Вопросы охраны окружающей среды, экологии, экологической безопасности»