Смотри на усы: волгоградцы принимают кузнечиков за саранчу

Полезно знать 22.06.2022 20:43
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22.06.2022 20:43
Городские парки и даже улицы Волгограда облюбовали серые кузнечики, которых часто принимают за саранчу.
- По обыкновению жители их путают с саранчой, которая даже в городских условиях также не несёт какой-либо угрозы, - заявляют специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области.
По словам аграриев, отличить кузнечика от саранчи можно по внешнему виду. Так, у кузнечиков усики длинные, а у саранчи короткие. Тело кузнечика короткое и толстое, а у саранчи оно длинное.
У самки кузнечика на конце брюшка расположен саблевидный яйцеклад, а у саранчи брюшко закруглено. Также отличить насекомым можно и по ногам. У кузнечика прыгучие задние ноги более крупные и сильные.
Примечательно, что по природе кузнечики хищники, так как питаются насекомыми. Саранча же питается растениями, но она способна собираться в стаи и уничтожать огромные площади различных сельхозкультур.
Фото: ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области
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