Смотри на усы: волгоградцы принимают кузнечиков за саранчу









Городские парки и даже улицы Волгограда облюбовали серые кузнечики, которых часто принимают за саранчу.

- По обыкновению жители их путают с саранчой, которая даже в городских условиях также не несёт какой-либо угрозы, - заявляют специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области.

По словам аграриев, отличить кузнечика от саранчи можно по внешнему виду. Так, у кузнечиков усики длинные, а у саранчи короткие. Тело кузнечика короткое и толстое, а у саранчи оно длинное.













У самки кузнечика на конце брюшка расположен саблевидный яйцеклад, а у саранчи брюшко закруглено. Также отличить насекомым можно и по ногам. У кузнечика прыгучие задние ноги более крупные и сильные.

Примечательно, что по природе кузнечики хищники, так как питаются насекомыми. Саранча же питается растениями, но она способна собираться в стаи и уничтожать огромные площади различных сельхозкультур.

Фото: ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области