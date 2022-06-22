Облкомприроды отговаривает волгоградцев от воздушных шаров на выпускных

Экология 22.06.2022 17:57
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22.06.2022 17:57
Педагогов, родителей и выпускников призвали воздержаться от церемонии запуска воздушных шаров и бумажных фонариков на выпускных мероприятиях в Волгограде и районах области.
Такую рекомендацию, как сообщает ИА «Высота 102», озвучил комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, так как эта безобидная забава наносит вред окружающей среде и приводит к гибели птиц и животных.
– Латексные и фольгированные гелиевые шары могут находиться в воздухе более 10 часов и пролетать большие расстояния. После этого, попадая на землю или воду, они становятся отходом, который в течение 4 - 200 лет выделяет токсичные вещества, а также представляет угрозу животному миру: заглатывание остатков шаров или запутывание в лентах и веревках ежегодно являются причиной гибели огромного количества представителей фауны, – поясняет облкомприроды.
Еще больший вред экологии наносят светящиеся шары. Утратившие потребительские свойства светодиоды относятся к отходам 4 класса, а питающие их батарейки становятся ядовитыми отходами 2 класса опасности. Небесные фонарики могут стать возможной причиной лесных пожаров.
С призывом отказаться от запуска воздушных шаров сегодня выступают многие блогеры и общественники. Облкомприроды планирует организовать и провести творческий конкурс на лучшую альтернативу воздушным шарам на торжественных линейках и выпускных.
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