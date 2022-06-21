В Волгоградской области мужчину убило током при попытке кражи

Происшествия 21.06.2022 15:43
0
21.06.2022 15:43
40-летнего мужчину в Волгоградской области убило током при попытке совершения кражи на энергообъекте.
Как сообщили в волгоградском филиале компании «Россети Юг», житель села Красноселец Быковского района вмешался в работу энергооборудования. Тело мужчины нашли вблизи трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электроснабжение чабанской точки, расположенной неподалеку от села Красноселец.
Примечательно, что на трансформаторной подстанции были предупреждающие о высоком напряжении и опасности для жизни таблички и знаки, но мужчину это не остановило.
В ходе осмотра специалисты выявили следы повреждения запорных устройств и ограждений непосредственно на энергообъекте.
Реклама
В Волгограде эвакуировали международный аэропорт21.06.2022 18:13
Происшествия 21.06.2022 18:13
В Волгограде после падения с моста умерла 72-летняя женщина21.06.2022 17:33
Происшествия 21.06.2022 17:33
В Волгограде из-за угроз эвакуируют Центральный суд21.06.2022 17:11
Происшествия 21.06.2022 17:11
Видео: ФСБ задержала подпольных оружейников в Волгоградской области и еще 37 регионах21.06.2022 14:23
Происшествия 21.06.2022 14:23
На юге Волгограда доставщик на легковушке протаранил столб21.06.2022 13:41
Происшествия 21.06.2022 13:41
В Волгограде на Второй продольной с ж/д моста упала женщина21.06.2022 12:55
Происшествия 21.06.2022 12:55
Под Волгоградом в лобовом ДТП с КамАЗом пострадал 23-летний мужчина21.06.2022 10:33
Происшествия 21.06.2022 10:33
На видео попал звук взрыва и пожар на западе Волгограда21.06.2022 10:11
Происшествия 21.06.2022 10:11
«Он как с цепи сорвался»: нападение на волгоградку на детской площадке попало на видео21.06.2022 06:34
Происшествия 21.06.2022 06:34
Два дома сгорели в Советском районе Волгограда20.06.2022 19:06
Происшествия 20.06.2022 19:06
В Волгограде 8-балльные пробки сковали Спартановку из-за ДТП с фурой20.06.2022 18:26
Происшествия 20.06.2022 18:26
Частная клиника в Волгограде из экономии разглашала тайны пациентов20.06.2022 16:28
Происшествия 20.06.2022 16:28
Двое работников фермы убили краснокнижного сайгака в Волгоградской области20.06.2022 14:40
Происшествия 20.06.2022 14:40
«Думали, что плачет ребенок»: под Волгоградом несколько часов вытаскивали козленка из битумной лужи20.06.2022 12:14
Происшествия 20.06.2022 12:14
В Волгоградской области пенсионер подавился картошкой и умер20.06.2022 11:46
Происшествия 20.06.2022 11:46