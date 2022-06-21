Происшествия

В Волгоградской области мужчину убило током при попытке кражи

Происшествия 21.06.2022 15:43
0
21.06.2022 15:43


40-летнего мужчину в Волгоградской области убило током при попытке совершения кражи на энергообъекте. 
Как сообщили в волгоградском филиале компании «Россети Юг», житель села Красноселец Быковского района вмешался в работу энергооборудования. Тело мужчины нашли вблизи трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электроснабжение чабанской точки, расположенной неподалеку от села Красноселец. 
Примечательно, что на трансформаторной подстанции были предупреждающие о высоком напряжении и опасности для жизни таблички и знаки, но мужчину это не остановило.
В ходе осмотра специалисты выявили следы повреждения запорных устройств и ограждений непосредственно на энергообъекте. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
21.06.2022 18:13
Происшествия 21.06.2022 18:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 17:33
Происшествия 21.06.2022 17:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 17:11
Происшествия 21.06.2022 17:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 14:23
Происшествия 21.06.2022 14:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 13:41
Происшествия 21.06.2022 13:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 12:55
Происшествия 21.06.2022 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 10:33
Происшествия 21.06.2022 10:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 10:11
Происшествия 21.06.2022 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 06:34
Происшествия 21.06.2022 06:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2022 19:06
Происшествия 20.06.2022 19:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2022 18:26
Происшествия 20.06.2022 18:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2022 16:28
Происшествия 20.06.2022 16:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2022 14:40
Происшествия 20.06.2022 14:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2022 12:14
Происшествия 20.06.2022 12:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2022 11:46
Происшествия 20.06.2022 11:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:04
Норильчанина арестовали в Волгограде на 24 часа за дискредитацию ВС РФСмотреть фотографии
18:13
В Волгограде эвакуировали международный аэропортСмотреть фотографии
17:57
Останки погибшего в «коридоре смерти» красноармейца похоронили под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:48
Замглавы ФСИН России Степаненко посетит колонию № 9 ВолгоградаСмотреть фотографии
17:33
В Волгограде после падения с моста умерла 72-летняя женщинаСмотреть фотографии
17:22
Жители в шоке: в Котово новое МУП предлагает в два раза поднять тарифы на водуСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде из-за угроз эвакуируют Центральный судСмотреть фотографии
16:58
«Открытие Авто»: каждый шестой российский автовладелец имеет в собственности две машиныСмотреть фотографии
16:33
Прокуратура продолжит в Краснодаре битву с депутатской постройкой в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде пройдут лазерное шоу и митинги 24 июняСмотреть фотографии
16:05
4 млн завтраков и 1,5 млн обедов: на комбинате «Виво Маркет» подвели итоги прошлого учебного годаСмотреть фотографии
15:43
В Волгоградской области мужчину убило током при попытке кражиСмотреть фотографии
15:21
В двух районах Волгоградской области заржавели подсолнухиСмотреть фотографии
15:02
СК возбудил дело по факту сбыта ПМ и 3 патронов двумя волгоградцамиСмотреть фотографии
14:23
Видео: ФСБ задержала подпольных оружейников в Волгоградской области и еще 37 регионахСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
В Котельникове увековечили память погибшего Героя России Вадима ГерасимоваСмотреть фотографии
13:56
Стало известно состояние упавшей с ж/д моста в Волгограде женщиныСмотреть фотографии
13:41
На юге Волгограда доставщик на легковушке протаранил столбСмотреть фотографии
13:22
Звездные гости и море плова: в Волгограде готовы к проведению молодежного фестиваляСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде на Второй продольной с ж/д моста упала женщинаСмотреть фотографии
12:23
Под Волгоградом осудят арендодателя за гибель троих рабочихСмотреть фотографии
12:04
Волгоградцев предупредили о сильной геомагнитной буре 24 июняСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде отремонтируют дороги в 42 дворах: списокСмотреть фотографии
11:00
Под Волгоградом сын избил и бросил умирать своего 72-летнего отцаСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде алчную убийцу родной тёти изолировали от общества на 10 летСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде после суда объявили аукцион на ремонт рассыпающейся братской могилыСмотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом в лобовом ДТП с КамАЗом пострадал 23-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:11
На видео попал звук взрыва и пожар на западе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
Сломавшего руку разнорабочего уволили за прогул в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:00
Волгоградцев предупредили о клещевых инфекцияхСмотреть фотографии
 