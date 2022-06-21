В Волгоградской области мужчину убило током при попытке кражи





40-летнего мужчину в Волгоградской области убило током при попытке совершения кражи на энергообъекте.

Как сообщили в волгоградском филиале компании «Россети Юг», житель села Красноселец Быковского района вмешался в работу энергооборудования. Тело мужчины нашли вблизи трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электроснабжение чабанской точки, расположенной неподалеку от села Красноселец.

Примечательно, что на трансформаторной подстанции были предупреждающие о высоком напряжении и опасности для жизни таблички и знаки, но мужчину это не остановило.

В ходе осмотра специалисты выявили следы повреждения запорных устройств и ограждений непосредственно на энергообъекте.



